Winterkonzert in Kottenheim: Sänger und Musiker sorgen für besonderen Hörgenuss

Aus unserem Archiv

Kottenheim

Was haben Wolfram Schenk und Jenny Schaaf gemeinsam? Beide Dirigenten sind professionell und waren am späten Sonntag beim Winterkonzert des MGV Eintracht 1856 Kottenheim mit von der Partie. In der Pfarrkirche in Kottenheim ist es ihnen gelungen, ein kunstvolles Erlebnis von Klang und Raum zu schaffen. Gemeinsam mit der Blaskapelle Ettringen und dem MGV Kottenheim zauberten sie den rund 200 Zuhörern ein Strahlen in die Augen.