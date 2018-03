Wenn Patienten Opfer von Langfingern werden – Die Diebstähle in Krankenhäusern nehmen zu

Wer im Krankenhaus liegt, hat in aller Regel Sorgen genug – nicht selten sogar existenzieller Natur. Doch Diebe schert das leider reichlich wenig. Immer häufiger schlagen Langfinger auch in den Kliniken in der Region zu, nutzen die mitunter hilflose Situation und das Vertrauen von Patienten schamlos aus, denen hier abseits der eigenen vier Wände wenig geschützte Privatsphäre für Wertsachen und Bargeld bleibt. Aber auch die eigene Unachtsamkeit macht Patienten zu Opfern. Wie man sich schützen kann, dazu geben die Kliniken und auch die Polizei wertvolle Tipps.

Auch in Krankenhäusern ist man nicht vor Diebstahl gefeit. Die Polizei rät Patienten, möglichst keine Wertsachen mitzunehmen, wenn sie in einer Klinik behandelt werden müssen. Foto: Wolfram Kastl/dpa

Die Statistik des Koblenzer Polizeipräsidiums spricht eine deutliche Sprache, was die Tendenz betrifft: Diebstahl in Kliniken nimmt rasant zu, die Zahlen haben sich innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt. Registrierte die Polizei 2012 noch 38 Diebstähle in den Krankenhäusern der Rhein-Mosel-Stadt (inklusive des Bundeswehrzentralkrankenhauses), so lag die Zahl nach kurzem Absinken in 2013 und 2014 im Jahr 2016 bei 66 gemeldeten Fällen. Die Aussicht für 2017: mindestens wohl gleichbleibend. „Die Zahlen von 2017 werden im Bereich der Zahlen von 2015 und 2016 liegen“, befürchtet Friedhelm Georg von der Pressestelle im Koblenzer Polizeipräsidium. 2015 schlugen Diebe 44-mal zu.

Auch im Bereich der Kriminalinspektion Mayen ist ein Anstieg zu beobachten. Hier stiegen die Zahlen von 2012 (2) bis 2016 auf 19 Fälle. Die Kripo Mayen ist zuständig für die Bereiche Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Cochem, Mayen und Remagen. Das Mayener Krankenhaus selbst wurde nur wenig von Langfingern heimgesucht. Hatte die Polizei 2015 noch fünf Fälle registriert, wurde im Jahr 2016 nur ein Diebstahl angezeigt.

Viel zu oft machen es Patienten den Langfingern aber auch viel zu einfach. „Größere Geldbeträge, Schmuck, Scheckkarten oder andere Wertgegenstände werden im Krankenhaus nicht benötigt. Geben Sie diese in die Obhut von Angehörigen oder guten Bekannten“, rät Georg. Stattdessen liegen bisweilen gut gefüllte Geldbörsen unverschlossen im Nachttischschrank neben dem Patientenbett, ebenso Handys, Tablets und Schmuck. Muss der Patient dann sein Zimmer verlassen, etwa wegen einer Untersuchung, haben es Langfinger leicht. Und manchmal reicht selbst ein kurzer Toilettengang aus, um kriminellen Zeitgenossen eine leichte Beute zu ermöglichen.

Dabei gibt es etwa im Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein an allen Standorten, also auch im Elisabeth-Krankenhaus in Mayen, abschließbare Patientenschränke. „Wertgegenstände, also zum Beispiel Geld und Schmuck, können darüber hinaus in der Patientenverwaltung oder auf der Station verschlossen werden“, erklärt GK-Pressesprecherin Kerstin Macher – und schließt sich ergänzend auch dem Ratschlag der Polizei an: „Unabhängig davon, werden Patienten bereits bei der Aufnahme sensibilisiert, größere Geldbeträge und andere Wertgegenstände den Angehörigen mitzugeben.“

Vonseiten der Polizei macht Friedhelm Georg darauf aufmerksam, dass es wenig nützt, Wertsachen abzuschließen und dann den Schlüssel im Patientenzimmer zu deponieren. Außerdem bittet der Polizist: Patienten und Angehörige sollten verdächtige Beobachtungen ohne Scheu dem Pflegepersonal melden und Diebstähle zur Anzeige bringen.

„Wie im gesamten gesellschaftlichen Leben, so kommt es leider auch in den Betriebsstätten unseres Klinikums vereinzelt zu Diebstählen“, sagt unterdessen Werner Hohmann, Hausoberer des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur. Auch er betont, dass Prävention das Mittel der Wahl ist, denn „Gelegenheit macht bekanntlich Diebe“, wie Hohmann weiß. Bereits bei der Aufnahme erhalten Patienten deshalb eine Informationsbroschüre. Auch im Katholischen Klinikum mit den beiden Koblenzer Häusern Brüderhaus und Marienhof gilt die Aufforderung an die Patienten: „Wertgegenstände und wichtige Dokumente sollten nicht im Zimmer aufbewahrt werden, auch wenn es dort abschließbare Schränke und Schließfächer gibt.“ Viel sicherer ist dagegen die Aufbewahrung im stationseigenen Tresor. Patienten können ihre Wertgegenstände gegen Quittung für die Dauer des Aufenthaltes hier hinterlegen, wie Hohmann berichtet. Zudem weisen in den Kliniken Präventionsaufkleber in den Patientenschränken, die der Weiße Ring zur Verfügung gestellt hat, darauf hin, Wertgegenstände nicht im Zimmer aufzubewahren. hoa/atk