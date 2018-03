Obdachlosigkeit ist im Kreis MYK die Ausnahme – Wie die Verwaltungen von Städten und VG damit umgehen

Schnee, Regen, niedrige Temperaturen – in den kalten Jahreszeiten sind die meisten Menschen froh, dass sie ein warmes Zuhause haben. Allerdings kann das nicht jeder von sich behaupten. Daher rückt das Thema Obdachlosigkeit gerade im Herbst und Winter wieder mehr in den Fokus. Allerdings in der Stadt Koblenz deutlich mehr als im Umland. Das ergab eine Umfrage bei den Verwaltungen.

Ein heißes Getränk, ein Dach über dem Kopf: Was für viele von uns selbstverständlich ist, ist es für manche Menschen nicht. Auch in den Wintermonaten leben Menschen auf der Straße – auch in unserer Region. Foto: dpa

Stadt Mayen: Aktuell sind der Verwaltung zwei Personen bekannt, die sich in Mayen dauerhaft wohnungslos aufhalten, erklärt Pressesprecherin Jasmin Franz. „Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es sich um eine sogenannte freiwillige Obdachlosigkeit handelt, da der von der Stadt Mayen angebotene Wohnraum von den Personen nicht angenommen worden ist“, so die Sprecherin. Die Stadt kann Wohnungslosen unter anderem helfen, indem sie besonders schwierige Fälle betreut oder Menschen in Notunterkünfte einweist. Ein Wohnheim wie in Koblenz gibt es nicht. „Wir bringen Obdachlose in der Stadt – soweit es deren Wunsch ist – dauerhaft in Wohnungen unter“, erklärt Franz. Die Caritas Mayen unterstützt bei der Wohnungssuche sowie bei weiteren sozialen Belangen. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, so die Stadt. In der Koblenzer Straße 169a gibt es eine Tafel. Während der normalen Öffnungszeiten der Verwaltung können in Not geratene Menschen vorsprechen.

Stadt Andernach: „Wir haben alle Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, untergebracht“, sagt Pressesprecher Christoph Maurer. Hier und da gebe es Landstreicher, die sich aber nicht dauerhaft in der Stadt aufhalten würden, sondern vielmehr von Ort zu Ort ziehen. Eine Obdachlosenunterkunft gibt es in Andernach nicht. Dafür aber eine von der Caritas betriebene Tafel, die aber natürlich nicht nur Obdachlosen offen stehen würde.

VG Maifeld: Nach Kenntnis der Verwaltung gibt es auf dem Maifeld keine Obdachlosigkeit, informiert Pressesprecherin Gudrun Kosira-Schmitt. Eine Tafel ist im ehemaligen Krankenhaus in der Polcher Bachstraße untergebracht.

VG Pellenz: Eine Statistik über die Anzahl der Obdachlosen hat die VG-Verwaltung nicht. Die Erfassung sei ohnehin schwierig, da Personen, die freiwillig obdachlos seien, nicht im Rathaus vorstellig würden. Wenn ein Obdachloser gezielt eine Unterkunft suche, werde ihm vom Ordnungsamt geholfen, so die Verwaltung. Als Übernachtungseinrichtung für die Region steht in Leutesdorf eine Tafel-Ausgabestelle in Andernach zur Verfügung.

VG Vordereifel: Im Gebiet der Verbandsgemeinde gibt es keinen Fall von Obdachlosigkeit, erklärt Michael Augel aus dem Bürgermeisterbüro.

Stadt Koblenz: Eine genaue Zahl von Obdachlosen kann die Stadt nicht nennen, denn Obdachlose „melden“ sich ja nicht an, wie Pressesprecher Thomas Knaak erklärt. Übernachtungsheime gibt es in der Herberichstraße mit 28 Plätzen und zwei weitere Häuser, in denen rund 30 Menschen untergebracht werden können. „Diese Kapazitäten reichen in der Regel aus“, erklärt Knaak. Die Obdachlosen können zu den regulären Zeiten etwa beim Sozialamt vorsprechen. „Die Fachstelle des Caritasverbandes ermöglicht den Wohnungslosen, die dortige Adresse als Anschrift anzugeben, damit eine Postadresse vorhanden ist“, erläutert der Stadtsprecher.

In erster Linie müsste die von Obdachlosigkeit bedrohte Person versuchen, selbst Abhilfe zu schaffen, und sich um eine Unterkunft bemühen. So wolle es das Gesetz, erklärt Knaak. „Erst wenn dies finanziell und aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist, tritt das Ordnungsamt in Erscheinung.“ Die Vollzugsbeamten werden deshalb an einschlägig bekannten Standorten ein besonderes Auge auf obdachlose Personen haben, die hilflos erscheinen oder im Extremfall nicht mehr ansprechbar sowie möglicherweise geistig verwirrt sind. Zudem werden wieder von der Feuerwehr zur Verfügung gestellte Wolldecken verteilt. Bei der Hilfe ist die Verwaltung auch auf die Aufmerksamkeit von Bürgern, die hilflos erscheinende Personen melden, angewiesen. Abgesehen davon gibt es weitere Hilfsangebote durch die AWO, die Caritas oder den Verein Die Schachtel (siehe Zusatztext).

Stadt Bendorf: In Bendorf sind derzeit zwei Personen als obdachlos bekannt. „Eine Betreuung durch uns ist in den bekannten Fällen nicht erforderlich, da beide Personen vom Amtsgericht bestellte Betreuer haben“, erklärt Pressesprecherin Theresa Arztdorf. Es handelt sich auch nicht um Dauerobdachlose, sondern um Personen, die ihre Wohnung aufgrund von Mietschulden räumen mussten. Die evangelische Kirchengemeinde bietet in der Hauptstraße 59 eine Tafel an.

VG Weißenthurm: Sobald der Verbandsgemeinde bekannt wird, dass eine Person unfreiwillig obdachlos geworden ist beziehungsweise eine Obdachlosigkeit droht, wird versucht, der Person vorübergehend eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, erklärt Pressesprecher Thomas Höfer. Insgesamt wurden von der VG 2017 drei Personen untergebracht. Erster Anlaufpunkt in der VG ist das Ordnungsamt. „Darüber hinaus erfolgen weitere, insbesondere persönliche Hilfen durch die Träger freier Wohlfahrtspflege.“ Notfallübernachtungsplätze gibt es aber nicht. Dafür betreibt die Tafel Koblenz im evangelischen Gemeindezentrum in der Poststraße 53 in Mülheim eine Ausgabestelle. Personen, die Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben, aber kein Bankkonto besitzen, bekommen die ihnen zustehenden Leistungen während der allgemeinen Öffnungszeiten durch die Verwaltung bar ausgezahlt. Personen ohne festen Wohnsitz können sich ihre Post an eine öffentliche Einrichtung schicken lassen und sie dort abholen.

VG Rhein-Mosel: Drei Personen sind laut Informationen von Bürgermeister Bruno Seibel obdachlos gemeldet. Alle seien aber derzeit untergebracht. „Es leben keine Personen auf der Straße“, so der VG-Chef. Personen, die gewollt auf der Straße leben, gibt es in der VG nicht. Im Notfall bietet die Verwaltung Hilfe bei der Wohnungssuche an, stellt nach Absprache auch Zimmer zur Verfügung. Eine Tafel wird im Gebiet der VG Rhein-Mosel nicht angeboten. vos/atk