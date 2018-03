Nach Unfall im Rauscherpark: Gutachten liegt vor

Das Gutachten über die alte Eiche im Rauscherpark, von der vor zweieinhalb Wochen ein sechs Meter langer Ast abgebrochen ist und einen Mann schwer verletzt hat, liegt vor. Plaidts Ortsbürgermeister Wilhelm Anheier erklärt auf RZ-Nachfrage: "Aus dem Gutachten geht hervor, dass das nicht vorhersehbar war, weil es sich um einen sehr vitalen Baum handelt." Wer sich die Warnhinweise auf den Absperrungen rund um den Rauscherpark anschaut, bekommt eine Ahnung, dass im Park trotzdem einiges im Argen liegt: "Park gesperrt. Lebensgefahr! Astbruch-Gefahr!", steht darauf.

Foto: stt

Ein Anruf beim zuständigen Baumgutachter Udo Einig, der die betroffene Eiche von Kopf bis Fuß untersucht hat, lässt zudem Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Gutachten nicht so positiv ausgefallen ist wie angegeben. Einig: "Mir ist klar, warum das passiert ist. Aber dazu kann ich mich nicht äußern. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Gemeinde."

Der Unfall

Immerhin hatte am Dienstagnachmittag des 17. Juli, als das Unglück geschah, ein Wind mit der Spitze von Stärke 5 geherrscht. Das ist laut Einig nicht viel. Dennoch: Als ein 33-jähriger Andernacher mit seiner Frau und den Kindern beim Vulkanparkzentrum den Wanderweg an der Nette entlang lief, tönte plötzlich brechendes Holz, und im nächsten Moment krachte der Ast auf den Familienvater, begrub ihn unter sich (die RZ berichtete). Dem Mann geht es den Umständen entsprechend, so Anheier. Es wird noch lange dauern, bis die Kopfverletzung und der komplizierte Bruch des einen Fußes geheilt sind. "Das ist nicht schön, aber es hätte auch schlimmer kommen können", sagt der Ortschef.

Ortschef will jetzt handeln

Klar ist: So ein Unfall soll nicht noch einmal passieren. Sichtkontrollen der Bäume finden laut Anheier regelmäßig durch Fachkräfte der Gemeinde statt. Erst im vergangenen Herbst wurde der Park kontrolliert, Bäume wurden beschnitten, gesichert, und auf dem Schulweg jede zweite Platane gefällt, erklärt Anheier. Für den Herbst dieses Jahres standen erneut Kontrollen an. Anheier will aber jetzt schon handeln: "Ich lasse das jetzt alles kontrollieren und warte nicht bis zum Herbst." Da seien natürlich im Baumbestand Sachen drin, wo man wisse, dass es Gefahrenquellen sein könnten, gibt Anheier an. Er will aber keine Hals-über-Kopf-Reaktion, sondern die Maßnahmen sollen wohlüberlegt sein – auch wenn der Wanderweg, der Touristen anzieht, längere Zeit unbenutzbar bleibt. "Der Park bleibt so lange dicht, bis jeder Baum untersucht ist", betont der Ortschef.

Und das kann noch einige Zeit dauern. Der Plaidter Baumsachverständige Udo Einig erläutert, dass ein Gutachten für einen einzelnen Baum, je nach Alter, Wuchs und Standort, von ein paar Minuten bis hin zu einem halben Tag dauern kann. "Und wenn Sie dann alles zu Papier bringen, Bodenrisse, Wurzelwerk, Umgebung, Höhe, Umfang, Kronenbeschaffenheit, Bohrergebnisse, Schäden, Prognosen und Kontrollintervalle, dann sind sie mit einem Baum auch mal drei Tage beschäftigt", sagt Einig.

So geht es weiter

Im Rauscherpark stehen rund 1000 Bäume, die für die Verkehrssicherheit eine Rolle spielen, schätzt Einig. Das sind Bäume, die mittelalt (25 bis 50 Jahre) und alt (älter als 50 Jahre) sind. Ob diese tatsächlich alle geprüft werden müssen, ist noch unklar. Darüber und über das weitere Vorgehen, entscheidet am Dienstag, 7. August, um 18 Uhr der Gemeinderat unter dem Punkt: "Auftragsvergabe für Baumpflegearbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Rauscherpark."

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert