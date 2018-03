Inzest-Horror in der Eifel: Familienvater (51) muss in Haft

Er missbrauchte seine Tochter seit ihrem siebten Lebensjahr – zwei Mal die Woche, in einem Zeitraum von sieben Jahren. Im Schlaf- und Kinderzimmer. Im Bad, in der Garage und in der Waschküche. Immer dann, wenn seine Frau beim Bäcker Brötchen holte oder zum Yoga ging, mutierte der 51-Jährige aus der Verbandsgemeinde Pellenz vom fürsorglichen Familienvater zum skrupellosen Kinderschänder. Jetzt hat ihn das Landgericht Koblenz zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Thomas Metzger resümierte: „Die Übergriffe haben im ganzen Haus stattgefunden. Das Mädchen war nirgends sicher. Das ist das Schlimmste, was ein Vater seinem Kind antun kann.“

Foto: Sascha Ditscher

Drei Prozesstage genügten, um die siebenjährige Missbrauchsserie juristisch aufzuklären. Denn an der Schuld des 51-Jährigen bestanden keinerlei Zweifel. Vater und Tochter schilderten den wahrgewordenen Albtraum nahezu identisch. Zwar einigten sich die Prozessbeteiligten darauf, die ursprünglich 429 angeklagten Missbrauchstaten auf die markantesten 17 zu reduzieren. Am Strafmaß änderte dies allerdings nichts – weil die abgeurteilten Fälle einen repräsentativen Ausschnitt der Tatserie bilden.

Was die inzwischen 19-Jährige durchlebte, war der blanke Horror. Ihr Vater beraubte sie jeder Rückzugsmöglichkeit. Das Haus ihrer Kindheit entwickelte sich zum Ort ihres Martyriums. Und selbst im Urlaub war sie nicht vor Übergriffen gefeit. Bei einer Österreichreise lag der Vater neben seinen beiden Kindern im Bett – und missbrauchte seine Tochter, während ihr Geschwister fernsah.

Vor Gericht schilderte die 19-Jährige die Folgen dieses jahrelangen Horrors. Sie erzählte von ihrem Schulabbruch, von ihrem insgesamt einjährigen Krankenhausaufenthalt – und von ihrer sozialen Isolation. Viele Freunde hätten sich von ihr abgewendet, Liebesbeziehungen seien nicht vorstellbar. Und da sie noch immer im selben Haus lebt, in dem ihr der jahrelange Schrecken wiederfahren ist, werde sie permanent daran erinnert.

Im Prozess sagte die junge Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Deshalb fanden auch die Plädoyers hinter verschlossenen Türen statt. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Schlussvortrag neun und der Verteidiger acht Jahre Haft. Die Anwältin der 19-Jährigen beantragte eine Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren. Dieser Forderung folgte das Gericht allerdings nicht. Auch weil der 51-Jährige umfassend gestanden hatte. Und weil er vertraglich zugesichert hat, der 19-Jährigen ein Schmerzensgeld in Höhe von 100 000 Euro zu zahlen. Da ihm das Geld fehlt, überträgt er ihr das Einfamilienhaus seiner Mutter.

Die Familientragödie begann an einem Weihnachtsabend vor zwölf Jahren. Das siebenjährige Kind zeigte sich in einem Mantel, den sie zuvor geschenkt bekam. Der Vater stellte sich vor, wie sie nackt aussehen würde. In der Folgezeit näherte er sich ihr immer weiter an. Was mit Kuscheln begann, führte zu Anfassen und endete letztlich mit Geschlechtsverkehr. Erst an ihrem 14. Geburtstag setzte sich das Mädchen erstmals zur Wehr – vor allem aus Angst vor einer Schwangerschaft. Doch vergingen weitere zweieinhalb Jahre, bis sie bereit war, sich ihrer Mutter zu offenbaren. 2017 ging die junge Frau schließlich zur Polizei und erstattete Anzeige. Beamte nahmen ihren Vater an seinem Arbeitsplatz fest.

Das soziale und berufliche Umfeld des 51-Jährigen liegt seither in Trümmern. Doch der Vorsitzende Richter zeigte kein Mitleid: „Daran ist er selbst schuld.“ Die achteinhalb Jahre Haft seien eine empfindliche, aber erforderliche Sühne. In seinem Letzten Wort beteuerte der Vater, wie leid ihm alles tue – und dass er stolz auf seine Tochter sei. Stolz auf das, was sie trotz des jahrelangen Horrors geleistet hat.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht