Inzest in der Eifel: Horrorvater gesteht 429 Missbrauchstaten

Wenn seine Frau wochenends die Frühstücksbrötchen holte, mutierte er zum eiskalten Kinderschänder – und spielte fünf Minuten später wieder den rührigen Familienvater: So hat es der Horrorvater (51) aus der Eifel jetzt am Landgericht Koblenz gestanden.

Prozess gegen den Horrorvater aus der VG Pellenz: Der 51-Jährige besprach sich vor dem Landgericht in Koblenz mit Anwalt Michael Proca und gestand dann 429 Missbrauchstaten. Foto: Sascha Ditscher

Ja, er missbrauchte seine Tochter 429-mal. Ja, er verging sich an ihr ab ihrem siebten Lebensjahr, im Bad, im Kinder- und Schlafzimmer. Er berichtete, wie „geschickt“ er bei seinen Taten vorging. Wie er sich dafür schämte. Und wie er seine sexuellen Fantasien trotzdem ohne jede Rücksicht auslebte: „Es war wie ein Sog.“

Als alles aufflog, schlossen Vater und Tochter einen Pakt: Er macht eine Therapie, zieht aus dem gemeinsamen Haus in der Verbandsgemeinde Pellenz (Kreis Mayen-Koblenz) aus und sieht seine Tochter nie wieder. Sollte er sie zufällig beim Einkaufen treffen, muss er den Kopf senken und darf sie nicht ansprechen. So schildert es der Vater. Er hielt sich demnach an den Pakt, trennte sich von seiner Familie, nahm sich eine Wohnung, fuhr zum Einkaufen in einen Nachbarort, machte mehrere Therapien und sprach im Stuhlkreis mit anderen (potenziellen) Kinderschändern.

Fünf Jahre ging das so. Bis der Horrorvater seiner inzwischen 18-jährigen Tochter einen Brief schrieb, sich entschuldigte und ein Geständnis ablegte. Die Tochter überlegte monatelang, dann zeigte sie ihren Vater an. Der sitzt seit Juli in Haft.

Zu Prozessbeginn führen zwei Wachtmeister den 51-Jährigen in den Saal. Er trägt Handschellen und zeigt offen sein Gesicht. Er erzählt von seiner Schulzeit, in der er dreimal sitzen blieb. Von seinem alkoholkranken Vater, der früh starb. Und von seinem Lebensziel, alles besser machen zu wollen als er.

Er spricht zwei Stunden lang, nennt seine Tochter nie beim Namen und muss mehrfach vom Richter ermahnt werden. Erst dann erzählt er, wie er zum Kinderschänder wurde: Er habe sich nie vorstellen können, pädophile Neigungen zu haben – bis zu jenem Tag, als er seine Tochter an Weihnachten nackt sah. „Dann war es da, von einer Sekunde auf die andere.“ Es habe mit Kuscheln begonnen – und Jahre später mit Geschlechtsverkehr geendet. Er redete auf seine Tochter ein: „Ich habe mir das manipulativ ergaunert.“ Und er versuchte immer wieder, mit seinen Übergriffen aufzuhören – so wie einst mit dem Rauchen oder dem Trinken. Aber: Er habe seine „guten Vorsätze“ nicht einhalten können, bekam neue Fantasien – und machte weiter.

Sobald seine Frau ein paar Minuten aus dem Haus ging, fiel er über seine Tochter her. Er schildert im Prozess, dass er sich nur halb entkleidete, um blitzschnell wieder in der Küche stehen und Frühstück zubereiten zu können. Er habe während seiner Taten auf jeden Schritt im Haus geachtet, sei bei jedem Knarzen des Linoleumbodens aufgeschreckt. Manchmal ging seine Frau zum Sport: „Dann war ich länger bei meiner Tochter.“

Der Horrorvater beteuert eine Selbstverständlichkeit: „Meine Tochter ist das Opfer.“ Und doch klingt es wie ein Vorwurf, wenn er schildert, dass er sie nur deshalb jahrelang missbrauchen konnte, weil sie große schauspielerische Fähigkeiten hatte und sich beim Familienfrühstück am Wochenende nie etwas anmerken ließ. Das Gericht will im Februar sein Urteil fällen.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner