GroKo ist Thema beim Neujahrsempfang: Andernacher SPD schwankt noch

Die SPD-Mitglieder bewegt deutschlandweit seit vergangener Woche ein großes Thema: Wie halten es die Genossen mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche und einer neuen großen Koalition (GroKo) mit der CDU? Auch vor dem Neujahrsempfang des Andernacher SPD-Stadtverbands, zu dem dessen Vorsitzender Marc Ruland traditionsgemäß auf das Geysirschiff einlädt, macht die bundespolitische Diskussion nicht Halt.

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Marc Ruland (links) lud neben Gastredner Roger Lewentz (rechts) und Oberbürgermeister Achim Hütten (4. von links) zahlreiche weitere verdiente SPD-Mitglieder zum Neujahrsempfang auf dem Geysirschiff ein. Foto: Martina Koch

Angesichts eines Meinungsbildes innerhalb der SPD, das in seinen Ausprägungen mindestens genauso stark schwankt wie das Geysirschiff unter den Füßen der 250 geladenen Gäste, formulieren die Redner des Empfangs ihre Ansichten zu dem 28-seitigen Papier, auf das sich die Sondierer am Freitagmorgen einigten, höchst zurückhaltend. „Wir werden das Ergebnis der Sondierungen gründlich prüfen und sachlich sowie kontrovers diskutieren“, sagt etwa Landtagsmitglied Ruland. Merkt aber auch kritisch an: „Ein ,weiter so‘ ist sicher kein Schritt in die Zukunft der Sozialdemokratie.“

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, der als Gastredner eingeladen ist, versucht, den Anwesenden vorsichtig Appetit auf das Sondierungspapier zu machen: „Die Beteiligten haben innerhalb einer Woche etwas hinbekommen, was Jamaika in vier Wochen nicht geschafft hat.“ Man werde über das Ergebnis der Sondierungsgespräche ringen und diskutieren müssen, dabei werde jede Meinung respektiert: „Ich verstehe den Spannungsbogen, den sich viele ausgesetzt fühlen.“

Gerade für die Kommunen beinhalte das Papier jedoch äußerst positive Vorhaben, ist Lewentz überzeugt: „In diesen 28 Seiten habe ich viele gute Sachen für unsere Gemeinden gelesen.“ Dazu gehöre etwa die Weiterführung aller Bundesprogramme zur Förderung von Städten und Kommunen.

In Bezug auf die kommunale Ebene haben die Andernacher Genossen schließlich festen Boden unter den Füßen: „Die Entwicklung der Stadt Andernach ist eine Erfolgsgeschichte“, betont Lewentz. Auch Oberbürgermeister Achim Hütten sieht Andernach auf einem guten Weg: So kamen 2017 im Stiftshospital 647 Kinder zur Welt – 80 mehr als im Vorjahr, der Rasselstein ist gerettet und man halte in der Regel zusammen, wenn es darum geht, die Stadt voranzubringen: „Ich sehe eine gute Zukunft für die Stadt Andernach, wenn der Rat in wichtigen Fragen zusammensteht.“

Gastgeber Ruland stellt seine Rede unter das Motto „Der Mensch zuerst“ und zählte die Vorhaben auf, für die sich die Andernacher Genossen in diesem Sinne einsetzen. Dazu zählt die Schaffung einer weiteren Stelle in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit, eine Ausweitung der Sozialarbeit an den Schulen der Stadt, der Ausbau des Kita-Angebots sowie die Investition in den sozialen Wohnungsbau.

Die geplanten beziehungsweise im Bau befindlichen Wohnobjekte in Namedy und der Kernstadt sollen dabei lediglich ein erster Schritt sein: „Wir haben den Antrag gestellt, eine Konzeption für bedarfsdeckenden sozialen Wohnraum in Andernach sowie eine entsprechende Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre vorzulegen. Das ist einer unserer Schwerpunkte.“

Auch bundesweit könne die SPD zu neuer Stärke finden, wenn sie das Motto „Der Mensch zuerst“ in den Fokus rücke, zeigt sich Ruland überzeugt: „Haben wir es vielleicht zu lange versäumt, den Menschen, mit seinen individuellen Sorgen, Nöten und Bedürfnissen in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen?“, fragt der Stadtverbandsvorsitzende rhetorisch.

Von unserer Redakteurin Martina Koch