Der Plaidter Ortsbürgermeister Wilhelm Anheier muss im Sportplatzgebäude am Pommerhof nicht lange suchen, wenn er Besuchern zeigen will, warum das in den 70er-Jahren errichtete Gebäude eine Generalsanierung benötigt: Riesige Stockflecken zieren die Decke der Umkleiden im unteren Geschoss. „Oben war eine Wasserleitung defekt, dadurch kam es zu einem Feuchtigkeitsschaden“, erklärt Anheier. Auch an anderen Stellen hat der im Hang angelegte zweigeschossige Bau sichtbar gelitten: Stellenweise fehlen Fliesen, die Farbe bröckelt von den Wänden.

Es riecht muffig. und zwar stärker als man es von Räumen vermuten würde, die jede Woche von hunderten verschwitzten Sportlern frequentiert werden. Dass sich am Sportplatzgebäude am Pommerhof etwas tun ...

Lesezeit für diesen Artikel (689 Wörter): 2 Minuten, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.