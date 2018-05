Bei Rhein in Flammen und beim Schängelmarkt hatten sich im vergangenen Jahr viele Besucher geärgert, dass sie für 3 Euro einen Becher oder ein Weinglas kaufen mussten, wenn sie ein Getränk haben wollten. Weniger noch über das Geld selbst als vor allem über die Tatsache, dass sie das Trinkgefäß mit sich herumschleppen mussten, wenn sie von Platz zu Platz gingen. Die Abläufe hat die Koblenz-Touristik deshalb ein wenig verändert. In diesem Jahr kommt das beim Augustafest am Sonntag erstmals zum Tragen.

Thomas Steinebach, bei der Koblenz-Touristik Leiter der Abteilung Veranstaltungen, ist überzeugt: „Die meisten Gäste haben verstanden, dass sie mit dem Kauf des Bechers oder des Glases einen kleinen finanziellen ...

Lesezeit für diesen Artikel (262 Wörter): 1 Minute, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.