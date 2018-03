So ist die Lage an der Mosel: Viele Autofahrer ignorieren Sperrungen

Auch an der Mosel sinken die Wasserstände. Wurden am Pegel in Cochem in der Nacht zum Samstag noch 7,30 Meter und mehr gemessen, so bewegten sich die Werte im Laufe des Montags auf unter 7 Meter. Zwar waren viele Orte an der Untermosel von den Fluten gar nicht betroffen – Schäden gab es trotzdem. Zum Beispiel in Kobern-Gondorf und Hatzenport, wo Keller oder auch Garagen vollliefen. Einige Schäden hatten sich die Geschädigten aber auch selbst zuzuschreiben.

Die Sperrung der B 416 ignoriert hatte die Fahrerin dieses Autos. Die Folge: In der Nacht zum Montag blieb sie im Wasser unter dem Bahnviadukt in Winningen hängen. Foto: Feuerwehr

So zum Beispiel eine Frau, die in der Nacht zum Samstag mit ihrem Auto auf der wegen Überflutung gesperrten Bundesstraße 416 zwischen Güls und Winningen unterwegs war. Wie die Polizeiwache Brodenbach mitteilte, war sie beim Versuch in Höhe Winningen von der Bundesstraße in die Ortschaft abzubiegen in der vollgelaufenen Unterführung unter dem Bahnviadukt ins Schwimmen geraten und dementsprechend nicht weitergekommen. Erst am Montagvormittag konnte der Wagen geborgen werden.

Dass sich Leute nicht an die Beschilderung halten und Sperrungen ignorieren, kam in den vergangenen Tagen aber häufig vor, wie Polizei und auch Feuerwehr gegenüber der RZ bestätigten. „Wir haben ein großes Problem mit der Akzeptanz von Absperrungen“, sagte etwa Michael Gohmann, der Wehrleiter der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, und erzählt von Leuten, die etwa in Hatzenport „mit ihrem Geländewagen durchs Hochwasser geheizt sind“. Zum Teil hätten Privatpersonen geholfen, festgefahrene Autos mit dem Unimog aus dem Wasser zu ziehen. Auch Hochwassertouristen gab es an der Mosel häufiger. So lange diese aber Einsatzkräfte nicht behindern, hat die Polizei keinen Anlass zu handeln. Anders sieht das natürlich aus, wenn Autofahrer eine Sperrung ignorieren. In diesem Fall wird ein Bußgeld fällig.

Hochwasser an der Mosel 1 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 2 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 3 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 4 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 5 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 6 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 7 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher 8 von 9 An einigen Orten an der Mosel heißt es noch: Kein Durchkommen. Foto: Sascha Ditscher » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Stark vom Hochwasser betroffen waren im Gebiet der VG Rhein-Mosel diesmal – neben der Rheingemeinde Spay – an der Mosel nur Kobern-Gondorf und Hatzenport, wo sich das Wasser nicht nur in diverse Keller drückte, sondern sich auch auf die Infrastruktur auswirkte. Beinahe wären auch noch andere Orte betroffen gewesen, wie Michael Gohmann erklärt. Ab einem Pegelstand von 8,50 Meter in Trier müsste der Einsatz erfahrungsgemäß auch auf Brodenbach, Alken und Burgen ausgeweitet werden. So weit kam es aber nicht, da in Trier am Wochenende maximal 8,38 Meter gemessen wurden. Am Montag lagen die Werte dort aber schon deutlich darunter.

Um die Schifffahrt auf der Mosel freizugeben, sind die Wasserstände aber noch zu hoch. Tobias Schmidt, der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz, glaubt, dass man die Schifffahrt im Bereich Trier eventuell am Dienstagnachmittag wieder freigeben kann, die im Bereich Cochem in der darauf folgenden Nacht. Zurzeit liegen im Oberwasser der Mosel vor Koblenz wegen der Sperrung 17 Güter- und Kabinenschiffe vor Anker, erklärt Schmidt.

Von unserem Redakteur Volker Schmidt