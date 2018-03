Schwerdonnerstag an Rhein und Mosel: Die Narren sind los

1 von 16

Die Straßenfastnacht erwacht: Seit 11.11 Uhr feiern die Gecken vor allem auf dem Münzplatz und auf dem Plan und schunkeln sich warm. Zum Schängellied ziehen sie in einer Polonaise hinter Torty de Banana her – Auftakt für einen närrischen Schwerdonnerstag, der später in den Kneipen in der Altstadt fröhlich weiter gefeiert wird.

Foto: Doris Schneider