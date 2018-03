Nach Prügelei am Koblenzer Säufertreff: Bulliger Bulgare bekommt Haftstrafe

Drei seiner Saufkumpanen soll der 33 Jahre alte Bulgare – „ein Bär von Mann“, wie ihn der Staatsanwalt beschreibt – im Jahr 2017 verprügelt haben. Alle drei Taten fanden im Bahnhofsmilieu statt, rund um die „Trinkerbäume“, einem Säufertreff am Koblenzer Bahnhofsvorplatz. Angeklagt war der Mann wegen Körperverletzung, nun verurteilte ihn das Schöffengericht Koblenz zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten.

Der Säufertreff am Koblenzer Hauptbahnhof: Hier, an den „Trinkerbäumen“, soll der Zwei-Meter-Mann (33) aus Bulgarien seine Kumpane verprügelt haben – und im Streit um eine Flasche Kräuterlikör ausgerastet sein.

Foto: Karges

Die Motive des bulligen Bulgaren? Weitestgehend unklar. Mal soll eine Flasche Kräuterschnaps, die die Trinker vom Bahnhof gemeinsam gekauft und gebechert haben, verschwunden sein. Der Verdacht fällt schnell auf den 2,05-Meter-Mann, seine Sauffreunde durchsuchen seine Tasche – der Angeklagte sieht rot. Er packt sich einen von ihnen, hebt ihn in die Luft, schmettert ihn zu Boden und tritt und schlägt auf ihn ein, so die Anklage.

Die anderen Male soll er, ohne erkennbaren Grund, zwei weitere Trinkerfreunde verprügelt haben. Ob auch hier Streitigkeiten den Faustschlägen vorausgingen, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Denn, wie sich am zweiten und zugleich letzten Prozesstag herausstellt, haben alle Tatzeugen erhebliche Gedächtnislücken.

Nicht einmal eines der Opfer kann sich an die Schläge und Tritte erinnern – oder ob er die Sachen des Bulgaren auf der Suche nach dem Schnaps durchwühlte, bevor er durch die Luft geschleudert wurde. „Ich bin k. o. gegangen. Und am nächsten Tag hatte ich auf dem Oberschenkel einen riesigen Pferdekuss. Ich erinnere mich nicht mehr, ob er mich niedergetreten oder niedergeschlagen hat.“

Insgesamt sieben Zeugen werden an diesem Prozesstag gehört. Aber alle zucken nur hilflos mit den Schultern, wenn die Richterin, der Staatsanwalt oder die beiden Pflichtverteidiger sie in die Mangel nehmen. Haben die Zeugen die Tat beobachtet? Haben sie gesehen, ob der Täter zuvor selbst geschlagen wurde? Ging der Schlägerei ein Streit voraus? „Das kann ich nicht mehr sagen“, lautet die häufigste Antwort der Zeugen. Oder: „Ich war betrunken, das ist alles so neblig in meinem Gedächtnis.“ Allesamt aber beschreiben sie den Bulgaren als eigentlich freundlichen und ruhigen Zeitgenossen.

Und so sieht sich der Angeklagte auch selbst am liebsten. Bereits am ersten Prozesstag beteuerte er seine Unschuld. Zwar räumte er vor Gericht ein, drei seiner Saufkumpane verprügelt zu haben. Aber: Es sei dreimal Notwehr gewesen.

2,05 Meter groß, 143 Kilogramm schwer, Schultern wie ein kanadischer Baumfäller und tellergroße Hände – die Rolle des „friedlichen Bärchens“ passt schon rein optisch nicht zum Angeklagten. Und auch die Richterin nimmt ihm diese Scharade nicht ab.

„Bei Ihrer Körpergröße hätte es gereicht zu sagen ‚Hau ab, lass mich in Ruhe‘.“ Aber seine Reaktionen auf alle Vorwürfe der späteren Opfer – „auch wenn die vielleicht genervt haben“ – seien völlig überzogen gewesen, sagt die Richterin. Besonders erschwerend kommt hinzu: Zwei der Taten soll er begangen haben, als er gerade eine 90-tägige Haft wegen Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein abgesessen hatte.

Das Resüme der Richterin: „Sie haben sich nicht unter Kontrolle.“ In sich versunken und an der Lippe zupfend, nimmt der bullige Mann sein Urteil hin.

Von unserer Reporterin Nina Kugler