Mit gefälschtem Rezept unterwegs: 25-Jähriger geht mit Reizgas auf Polizisten los

Eine Apotheke im Löhr-Center hat die Koblenzer Polizei am Montagabend um Unterstützung gebeten. Ein junger Mann hatte versucht, mit einem gefälschten Rezept Medikamente zu bekommen.

Symbolbild. Foto: dpa

Gegen 19.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als zwei Beamte der Kobenzer Polizei an der Apotheke eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt. Am benachbarten Busbahnhof konnten die Polizisten den jungen Mann ausfindig machen.

Während sie sich dem Mann näherten, zog er Reizgas und sprühte damit den Beamten ins Gesicht. Beide Polizisten wurden hierdurch nicht unerheblich verletzt und anschließend mit starken Augenreizungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Dem Täter, der in Begleitung einer weiteren männlichen Person war, gelang die Flucht. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der junge Mann jedoch schnell identifiziert werden, da er bereits polizeilich bekannt ist. Die Fahndung nach dem 25-Jährigen führte um kurz vor Mitternacht zum Erfolg. Er konnte auf der Balduinbrücke festgenommen werden. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz eine Blutprobe entnommen. Am Dienstagvormittag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.