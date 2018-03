Koblenz: Metaller wollen mit Warnstreiks Druck machen

Dicke Luft in der Metall- und Elektroindustrie: Schon in der kommenden Woche soll es erste Warnaktionen geben. Das kündigte die IG Metall Koblenz am Freitag in einer Pressekonferenz an. Dabei sprach der Erste Bevollmächtigte Ali Yener von einem Affront der Arbeitgeber. Diese bewegen sich aus Sicht der Gewerkschaft nicht. Der Hauptvorwurf: Die geplante weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten und von Beschäftigungsfristen erfolgt ausschließlich zulasten der Arbeitnehmer, was die Tarifpartner zurückweisen. Und dann geht es natürlich auch noch ums Geld.

Fünf vor zwölf: Für (von links) Thomas Anhuth, Ali Yener, Robert Burg und Stefanie Majer von der IG Metall Koblenz ist es Zeit, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Foto: IG Metall/Godehard Juraschek

Ein Lohnplus von 6 Prozent wollen die Metaller für die Beschäftigten herausholen – rückwirkend ab 1. Januar. Was Außenstehende als recht heftig betrachten könnten, weiß Ali Yener genau zu begründen: Einerseits ist die Europäische Zentralbank bestrebt, die Inflation dauerhaft auf 2 Prozent zu halten, andererseits lief es in vielen Betrieben richtig rund, sodass die Beschäftigten etwas vom Kuchen abhaben sollen, zumal auch die Produktivität bis zu 1,5 Prozent gewachsen ist. Das sehen die Arbeitgeber ähnlich, machen aber ein deutlich geringeres Angebot. Jeweils 200 Euro brutto für den Zeitraum von Januar bis März und dann ein Plus von 2 Prozent bis Ende März 2019. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass man sich beim Geld irgendwo in der Mitte einigen wird. Doch dieses Mal liegen die Probleme wesentlich tiefer. Die IG Metall will nämlich ein Modell durchsetzen, an dem sie seit gut acht Jahren arbeitet und das sich um die Forderung nach Flexibilisierung der Arbeitszeiten zugunsten der Arbeitnehmer dreht. Als Argument führen die Metaller die Ergebnisse einer Umfrage vor der Bundestagswahl 2017 an, an der sich rund 680.000 (!) Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie beteiligten.

Ergebnis: Nur 14,7 Prozent der Befragten arbeiten ohne Flexibilisierungsanforderungen der Arbeitgeber. Weitere 20,8 Prozent gaben an, die Tageshöchst-Arbeitszeit von zehn Stunden zu überschreiten. Und für 27,3 Prozent der Umfrage-Teilnehmer ist es normal, dass sie dann zur Arbeit gerufen werden, wenn sie eigentlich Freizeit haben. Weitere Punkte: Fast ein Drittel der Beschäftigten ist von Schicht- und Wochenendarbeit betroffen. Und schließlich sagen 57,3 Prozent der Befragten, dass ihre vertragliche Arbeitszeit regelmäßig überschritten wird. Auch die Ansprechpartner in den 56 von der IG Metall Koblenz betreuten Betrieben bestätigen, dass die Auftragsbücher so voll sind, dass die Beschäftigten kaum nachkommen. Die Folge: ein hoher Stressfaktor und deutlich gestiegene Krankenstände. Die IG Metall will deshalb erreichen, dass Beschäftigte – natürlich gegen geringeren Lohn – ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden reduzieren und auf Wunsch jederzeit wieder auf Vollzeit umstellen können. Dieser Anspruch soll sogar gesetzlich verankert werden. Bislang ist es so, dass diese Bevorzugung nur möglich ist, wenn adäquate Stellen vorhanden sind. Eine weitere Forderung: Wenn die Teilzeit-Lösung wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen nötig ist, sollen die Betriebe obendrein einen Ausgleich von monatlich 200 Euro brutto zahlen.

Doch bei den bisherigen Gesprächsrunden am 17. November und am 6. Dezember, die wegen der Kündigung des Manteltarifvertrags durch die IG Metall erforderlich waren, gab es keine Schnittmenge. So weist der Koblenzer „VEM. Die Arbeitgeber“, ein eingetragener Verein, der rund 160 Betriebe in der Großregion vertritt, die Forderung als „ungerecht und rechtswidrig“ zurück. Die Juristin Sandra Barisic sagte auf RZ-Anfrage, warum: Zum einen würden die Beschäftigten, die schon immer ausschließlich in Teilzeit arbeiten, benachteiligt, zum anderen müssten die Arbeitgeber Leistungen erbringen, die Aufgabe der öffentlichen Hand sind. Das Hauptargument ist jedoch die Organisation, wobei sich der Verband vor allem schützend vor die kleineren Betriebe im Spezialmaschinenbau stellt. Dort ist es fast unmöglich, die Arbeitszeiten auf Wunsch zu reduzieren. Und zusätzliche Einstellungen sind unmöglich. „Der Markt ist wie leer gefegt“, betonte Sandra Barisic. Und hier liegt auch der Grund für den Verband, eine Grenze zu kappen: Lediglich 13 Prozent der Arbeitnehmer dürfen auf Wunsch die festgelegten Arbeitszeiten überschreiten. Das würde man beim VEM gerne abschaffen. Die Begründung: Es gibt viele Interessenten, die gegen entsprechende Bezahlung zur Mehrarbeit bereit sind. Ali Yener stellte dagegen klar: Das wird die IG Metall auf keinen Fall mitmachen.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach