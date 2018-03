Koblenz: Auto überschlägt sich auf der B 9

Aus unserem Archiv

Koblenz

Ein verhältnismäßig glimpfliches Ende hat ein spektakulärer Verkehrsunfall gefunden: Ein Auto hat sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der B 9 überschlagen. Laut Polizei fuhr der Wagen, von der A 48 kommend, auf die Bundesstraße in Richtung Innenstadt auf. In der Anschlussstelle geriet er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall.