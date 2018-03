Blaulicht: Auto mit Eiern beworfen

Mit Eiern ist am Dienstag ein Mercedes im Stadtteil Neuendorf beworfen worden, teilt die Polizei mit.

Foto: dpa

Eine 57-jährige Koblenzerin fuhr gegen 21 Uhr auf dem Wallersheimer Weg in Richtung Industriegebiet, als plötzlich in Höhe der Einmündung Fritz-Zimmer-Straße etwas laut gegen die Beifahrerseite krachte. Die Frau sah drei dunkel gekleidete Personen, die Kapuzen übergezogen hatten, in Richtung Großsiedlung Neuendorf weglaufen. Am Fahrbahnrand lagen zerschlagene Eier, und an der Beifahrerseite des Wagens war der Lack zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0261/103 29 11.