22-jähriger Mann in Koblenzer Innenstadt überfallen

Aus unserem Archiv

Ein 22-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in der Koblenzer Innenstadt überfallen. Er schilderte der Polizei, dass sich ihn zwei Männer in der Rizzastraße in Höhe der Spielothek gegen eine Wand gedrückt, durchsucht und Geld aus seinem Portemonnaie genommen hätten.