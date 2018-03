„Wohnen mittendrin“: Emmelshausen legt sich edle neue Mitte zu

Die neue Mitte im Dreieck zwischen Bahnhof, Marktplatz und der ehemaligen Hunsrückhöhenstraße (K 96) nimmt immer mehr Gestalt an. Unter dem Motto „Wohnen mittendrin“ sind Mehrfamilienhäuser im gehobenen Preissegment entstanden, zudem zusätzliche Gewerbeflächen, die dem Dienstleistungszentrum im Vorderhunsrück zu einer noch höheren Attraktivität verhelfen. 3,2 Hektar zuvor ungenutztes Areal im maroden Bahnhofsviertel sind jetzt fast komplett veredelt worden. Über die wenigen ungeklärten „Baustellen“, die es noch gibt, will die Stadt Emmelshausen noch in diesem Jahr Klarheit erlangen.

Eine neue Straße führt in das neue Viertel: Emmelshausen ist dabei, seinen nordöstlichen Stadteingang zu einem modernen Dienstleistungszentrum auszubauen, wo auch das Thema Wohnen eine Rolle spielt. Der Marktplatz ist beim Modernisierungsprogramm das letzte Großprojekt.

Foto: Wolfgang Wendling

Der Neubau im oberen Bereich des Areals in Richtung Markplatz war das erste Objekt, das vollendet war. Im Gebäude befinden sich 13 Eigentumswohnungen. Auch der Neubau neben dem Bahnhof ist mittlerweile fertiggestellt. Dort sind acht Wohnungen und im Parterre 300 Quadratmeter Gewerbeflächen untergebracht.

Im Zentrum des Stadtumbaugebietes wurde ein Geschäftshaus errichtet, das mit Arztpraxen, einer Apotheke, einem Optikgeschäft und weiteren Büros bestückt ist.

Veredelt wurde bereits der auffällige ehemalige Siloturm. In diesen Turm verlagert das in Zilshausen ansässige Planungsbüro Stilwerck seinen Firmensitz.

„Wir sind unserem vor Jahren gesteckten Ziel, uns zu einem modernen Dienstleistungszentrum zu entwickeln, schon ein großes Stück näher gekommen“, sagt Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Als die Stadt Emmelshausen 2009 gemeinsam mit der VG-Verwaltung das Projekt „Nordöstliches Zentrum“ in Angriff nahm, konnte sich noch niemand so recht vorstellen, was aus dem Brachland im Vorfeld des Bahnhofes mal entstehen könnte.

Aber allen Beteiligten war klar, dass zunächst die öffentliche Hand ihre Hausaufgaben machen musste, bevor die privaten Investoren loslegen konnten. Und es musste eine finanzielle Basis gefunden werden, damit die Stadt das kostspielige Vorhaben umsetzen konnte. Die bot schließlich das Bund/Länder-Förderprogramm „Stadtumbau West“ mit der großzügigen Zwei-Drittel-Förderung. Nur so wurde die Stadt in die Lage versetzt, sämtliche Grundstücke zu kaufen, die Altlasten an Immobilien zu beseitigen und die alten, ausgedienten Gleise, die sich mitten durch das Gelände zogen, zu demontieren. Mit der Umsetzung all dieser Maßnahmen ist es der Stadt gelungen, den privaten Investoren den Boden zu bereiteten.

Aber eine Aufgabe musste die Stadt hauptverantwortlich bewältigen: mit einer neuen Straßenführung die Verkehrssituation in diesem Viertel verbessern. Das ist gelungen. Zudem konnten 70 neue Parkplätze geschaffen werden, die mittlerweile gut genutzt werden. „Ich bin schon etwas überrascht, dass wir so schnell private Investoren gefunden haben“, sagte Bauamtsleiter Jürgen Schneider und erntete die Zustimmung der Bürgermeisterin. Etwa 3,5 Millionen hat die öffentliche Hand in den Stadtumbau investiert, 2,15 Millionen sind bisher an Zuschüssen geflossen oder wurden bewilligt.

Unklar ist nach wie vor, was aus der Immobilie „Dänisches Bettenhaus“ wird. Es ist kein Geheimnis, dass die Stadt, die Eigentümerin der Immobilie ist, das Unternehmen an einen anderen Standort umsiedeln möchte. Dann könnte das Gebäude abgerissen werden und wertvoller Platz für ein weiteres Geschäftsobjekt entstehen.

Die Pläne, das an der Kreuzung K 96/Trift gelegene Areal des Landesbetriebs Mobilität, wo sich ein Gebäude mit Lagerplatz und Stellflächen für Einsatzfahrzeuge befinden, in den Stadtumbaubereich einzubeziehen, haben sich vorerst zerschlagen.

Bis 2019 müssen alle Förderanträge für den Stadtumbau gestellt sein. Als letztes Großprojekt steht die Gestaltung des Marktplatzes an. Dazu werden in diesem Jahr die Weichen gestellt.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling