Schwerdonnerstag in Emmelshausen: Als sich der "schöne Peter" den Frauen ergeben musste [Fotostrecke]

Auch im Rathaus der Verbandsgemeinde Emmelshausen haben seit Schwerdonnerstag die Frauen das Sagen. Der "schöne Peter" übergab bereitwillig den Schlüssel an die Möhnen.

"Ich bin bereit, die Macht an die närrische Schar abzugeben", gab er sich angesichts der großen Übermacht der Frauen im Rathaus schnell geschlagen. "Ich finde es toll, dass ihr diesen Brauch pflegt und dass hier so eine große Horde hübscher Frauen versammelt ist", verteilte er unter großem Jubel der Möhnen Komplimente, bevor die Neyer Möhnen ihn eine Krawattenlänge kürzer machten und er ankündigte, dass Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann den Frauen nun noch "die Leviten lesen werde", was für großes Gelächter sorgte.

Mallmann stimmte die Möhnenschar mit einem kleinen Gedicht auf die närrische Zeit ein. "Heut haben die Frauen das Heft in der Hand. Das haben sie immer – nur unerkannt", dichtete sie. Und mit Blick auf den "schönen Peter" forderte sie das Schlüsselrecht ein: "Er hat als Chef nicht mehr das Sagen, wenn er was will, muss er uns fragen."

Ob Peter Unkel den Rathausschlüssel wohl noch einmal wiedersieht? "An Aschermittwoch mit viel Glück, erhältst den Schlüssel Du zurück", kündigte sie an. Und die Menge tobte. bed