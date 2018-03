Mit spannender Probe ins neue Jahr: Weinkonvent und Hansen starten gemeinsam

Goar, Der Internationale Hansenorden zu St. Goar und der Weinkonvents zum Heiligen Goar haben auf Burg Rheinfels gemeinsam einen guten Start in das neue Jahr genommen. Die gemeinsame Weinprobe des Hansenordens und des Weinkonvents am zweiten Wochenende im Januar gehört schließlich zu den Fixpunkten im Vereinsleben der Rheinfelsstadt.

Im einmaligen Ambiente der Rheinfels begrüßten der Hansenorden und der St. Goarer Weinkonvent Gastwinzer Tobias Korn, der mit seinen Weinen und den Ausführungen zu seiner Arbeit für einen eindrucksvollen Abend sorgte.

Foto: Marcus Franz

Als Gastwinzer hatten die Hansen, die in diesem Jahr für die Veranstaltung federführend verantwortlich waren, das Weingut Eisenbach-Korn aus Oberheimbach eingeladen. Der Juniorchef des Hauses, Tobias Korn, hatte aus dem großen Angebot des renommierten und mit 13 Hektar für die Region auch großen Weinguts neben einer repräsentativen Auswahl exzellenter Weine einen wunderbar feinperligen, fruchtigen Riesling Winzersekt Brut mitgebracht. Mit diesem begrüßten Hansenmeister Marcus Fries und Weinkonventspräsident Gerhard Kleinz die Gäste im bis auf den letzten Platz gefüllten Hansensaal.

Nach einem schmackhaften Büfett mit dazu korrespondierenden Weinen konnte die eigentliche Weinprobe beginnen. Tobias Korn stellte im Laufe des Abends gekonnt die gesamte Bandbreite der Weine des seit 1601 in Familienbesitz befindlichen Weinguts vor. Die Palette der Weine reichte vom kräftigen, im großen Holzfass gereiften Spätburgunder über frische und fruchtige Rieslingweine sowie einen spritzigen ausgewogenen Blanc de Noir bis hin zu einer edelsüßen Scheurebe mit der spannenden Bezeichnung „Süße Verführung“. Dies ist der Lieblingswein seiner Frau, wie der Jungwinzer verriet. Alle an diesem Abend vorgestellten Weine waren prämiert, ein 2016er Weißer Burgunder unter anderem mit Silberauszeichnung der als größte internationale Weinbewertung geltenden AWC in Wien.

Aber nicht nur die Besprechung der angestellten Weine stand im Fokus. Der sympathische Winzer gab darüber hinaus Einblicke in das Wirken des Weinguts. Er erläuterte, wie sehr die ganze Familie zum Erfolg eines Weinbaubetriebes beiträgt, welche Unwägbarkeiten eine Rolle spielen. Korn thematisierte hier den Klimawandel und auch die Auswirkungen des Hochwassers, da Anbauflächen der Familie direkt am Rhein liegen. Korn schilderte, wie viel Herzblut zum Winzerberuf in einer Steillagenregion wie dem Anbaugebiet Mittelrhein dazugehört. Dennoch scheint es im Hause Korn keine Nachwuchssorgen zu geben. Seine kleine Tochter freut sich, wie der Winzer erklärte, schon heute auf eine Zeit als Weinkönigin, vielleicht im Jahre 2025.

Nach einem kurzweiligen und überaus interessanten Abend mit hervorragenden Weinen, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei war, bedankten sich Hansenmeister Fries und Weinkonventspräsident Kleinz bei Gastwinzer Korn. Darüber hinaus dankte sie aber auch allen Beteiligten aus beiden Vereinen, die sich bei der Vor- und Nachbereitung dieser gelungenen Veranstaltung engagiert hatten.