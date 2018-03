Kastellaun hofft auf neues Landesstraßengesetz

An historischer Stätte, im wiedererstandenen Gemäuer der Burg Kastellaun, hatte Bürgermeister Christian Keimer Mandatsträger, im Ehrenamt Tätige und Honoratioren zum Neujahrsempfang der Stadt und der Verbandsgemeinde geladen.

Zur guten Stube der Stadt und für eine gepflegte Gastronomie umfunktioniert wurden mittlerweile Teile des Hauses der Geschichte auf der Kastellauner Burg. Stadt- und VG-Bürgermeister Christian Keimer veranstaltete hier seinen Neujahrsempfang, und die Gäste fühlten sich wohl. Foto: Werner Dupuis

Und viele kamen, um sich gegenseitig Glück und Gesundheit für 2018 zu wünschen und bestehende Kontakte zu pflegen. In seiner Ansprache hielt Keimer Rückschau in das vergangene und wagte einen Ausblick in das neue Jahr.

Die Stadt Kastellaun wächst kontinuierlich. Zurzeit wird das Neubaugebiet „Burgblick Mitte“ erschlossen. Bauplätze sind begehrt: Von 58 Plätzen sind 43 bereits verkauft und vier reserviert, im Frühjahr wird mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden. In unmittelbarer Nachbarschaft wird endlich die seit vielen Jahren marode Landstraße 108 bis Hasselbach ausgebaut.

Im Gegensatz dazu tut sich nichts bei der ebenfalls seit vielen Jahren von Bewohnern und Gewerbetreibenden geforderten Sanierung der L 205 zwischen Beltheim und Dorweiler. „Still ruht der See“, war Keimers Beschreibung der aktuellen Situation. Der weitere Ausbau des Breitbandnetzes auch in kleineren Gemeinden, der zehnte Geburtstag des Bürgermobils – „um das wir im ganzen Land beneidet werden“ – die Verleihung des Landesfeuerwehrehrenzeichens in Gold an den Kastellauner Feuerwehrchef Jürgen Urrigshardt, oder die Ehrung von Willi Görgen aus Frankweiler, der in Berlin von Bundesinnenminister Thomas de Maizière für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Wahlhelfer ausgezeichnet wurde.

Der Führungswechsel in der Hunsrück-Kaserne, der erste Kastellauner Feierabendlauf oder der anhaltende Zustrom des Publikums an der Geierlay-Hängeseilbrücke in Mörsdorf mit mehr als 600.000 Besuchern, ebenso der kurz vor Weihnachten nach langen Verhandlungen über die Bühne gegangene Kauf des ehemaligen Kinos „Tivoli“ durch die Stadt waren – neben vielen anderen – Ereignisse, die Keimer erwähnte.

In 2018 wird der Kastellauner Nahwärmeverbund neu aufgestellt. Das Konzessionsverfahren mit drei Bewerbern läuft gerade. Im Disput mit der Landesregierung um die Abstufung von Kreisstraßen zu Straßen in kommunaler Trägerschaft, hofft Keimer, dass alle Proteste und Initiativen dagegen in Mainz gefruchtet haben und ein neues Landesstraßengesetz „zu diesem sperrigen Thema“ im Sinne der Gemeinden vom Landtag im Frühjahr verabschiedet wird. Im Nachgang erwartet der Verwaltungschef dann auch den Ausbau der fertig geplanten Dorfstraße in Sevenich. „Hoffentlich kann ich beim nächsten Neujahrsempfang davon berichten, dass dieses Gesetzt verabschiedet wurde“.

Mit vielen Fragezeichen versieht Keimer die Sanierung des Kastellauner Rathauses oder den Ankauf der ehemaligen Standortverwaltung. Weiter sei man dagegen beim Stadion „Rote Erde“, dessen Trägerschaft von der VG zum Kreis übergegangen sei. Als außerordentlich positiv bewertet Keimer die Aufnahme der VG Kastellaun in das bundesweite Schulinvestitionsprogramm 3.0. Rund 847.000 Euro werden aus diesem Topf für die Grundschulen in Beltheim und Kastellaun fließen. „Geld, mit dem wir nicht gerechnet haben.“

Seit zehn Jahren besteht die Freie Waldorfschule in Kastellaun. Im Frühjahr wird dort die erste Jahrgangsstufe ihr Abitur ablegen. Rund 100 Kinder werden dort derzeit unterrichtet. Für Keimer ist diese aus einer Elterninitiative entstandene Bildungseinrichtung ein wertvoller Betrag für die Bereicherung der gesamten heimischen Schullandschaft.

Ausdrücklich bedankte sich der Bürgermeister für das ehrenamtliche Engagement bei den Mitgliedern aller kommunalen Gremien, Vereine und Institutionen, ohne die eine intakte Gesellschaft nicht funktionieren würde.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs sorgte der Chor Kreuz und Quer aus Beltheim. Gegründet 2006 zählt er heute rund 35 Sänger zwischen 18 und 60 Jahren mit einer eignen Band. Das Repertoire reicht von neuen geistlichen Liedern über Gospels bis hin zu Balladen und aktuellen Popsongs.

Von unserem Reporter Werner Dupuis