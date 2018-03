Familie flieht ins Kirchenasyl: Viele Hunsrücker kämpfen für Verbleib von Tschetschenen mit vier Kindern

Im Hunsrück tobt ein Streit um das Aufenthaltsrecht einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie. Bisheriger Höhepunkt: Seit Wochenbeginn befindet sich Ruslan Abuev mit seinen vier Kindern (12, 13, 15 und 18 Jahre alt) im Kirchenasyl, das die evangelische Kirchengemeinde Simmern gewährt. Hintergrund ist, dass die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung einen Antrag auf Aufenthaltsrecht abgelehnt und die Abuevs zuletzt zur freiwilligen Ausreise aufgerufen hat. Damit droht ihnen die Zwangsabschiebung.

Mehr als 1000 Personen haben eine Unterschriftenliste des Sportvereins VfR Simmern unterzeichnet, damit Islam Abuev mit seinen drei Schwestern und Vater Ruslan im Deutschland bleiben kann.

Foto: Werner Dupuis

Der Fall ist kompliziert, im Kern geht es um die Frage, ob die Familie ihrer Passpflicht ausreichend nachgekommen ist und ob die Behörde sie möglicherweise falsch beraten hat. Die Familie, die 2010 aus Tschetschenien floh – die Mutter und Ex-Ehefrau von Ruslan Abuev ist noch dort –, lebt seit 2013 im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ihr Antrag auf Asyl wurde erst mehr als vier Jahre, nachdem Ruslan Abuev mit seinen Kindern in Deutschland angekommen ist, im Sommer 2017 endgültig abgelehnt. Die Abuevs gehören zu jenen 92,4 Prozent Asylsuchenden aus Tschetschenien, deren Gesuch in Deutschland im vergangenen Jahr abgelehnt wurde.

Paradebeispiel für Integration

Doch viele Simmerner wollen das Schicksal der Familie nicht einfach so akzeptieren – denn aus ihrer Sicht gibt es laut geltendem Aufenthaltsrecht einen Anspruch für die Familie, in Deutschland bleiben zu dürfen. Auch die Parteien der Linken, Grünen und SPD setzen sich auf Kreisebene für die Familie ein. Allen voran geht der örtliche Sportverein VfR Simmern. Dort spielt der 15-jährige Islam Abuev seit drei Jahren Fußball, der Verein beschreibt ihn als ein Paradebeispiel für Integration. Außerdem liegen dem Verein positive Entwicklungsprognosen der Schulen für alle Kinder vor. Vereinsvorsitzender Wolfgang Schamma hat deshalb inzwischen drei Schreiben an Landrat Marlon Bröhr (CDU) geschickt – auch um auf Widersprüche im Verfahren hinzuweisen.

Rückendeckung: Die Mannschaft des 15-jährigen Fußballtalents Islam Abuev (Mitte) steht voll hinter ihrem Mitspieler und dessen Familie.

Foto: Werner Dupuis

Aus Sicht des Vereins steht der Familie aufgrund ihrer langen Lebenszeit in Deutschland das Recht zu, im Land zu bleiben. Begründet sei das im Paragrafen 25a des Aufenthaltsrechts, der es ins Ermessen der Behörde stellt, eine Passpflicht zu ersetzen und so den Aufenthalt zu ermöglichen. Und hier liegt das Problem: Denn inzwischen liegt zwar ein Pass für den Vater vor, und zwei weitere für die beiden 12 und 13 Jahre alten Töchter sollen bis Ende dieser Woche folgen. Doch laut Gesetz müssen Pässe von Kindern vorliegen, die mindestens 14 Jahre alt sind, um dadurch ein Aufenthaltsrecht für die Familie zu begründen – es fehlen also die Ausweise für den 15-jährigen Sohn und die 18-jährige Tochter.

Es steht ein schwerer Vorwurf im Raum: Die Ausländerbehörde soll die Familie dahingehend beraten haben, dass diese sich vordringlich um Pässe für die 12 und 13 Jahre alten Töchter kümmern solle. Trifft dies zu, könnten die Abuevs falsch beraten worden sein. Wie geschildert wird, bemühen sich die Antragsteller seit Monaten um die fehlenden Pässe.

„Die Behörde hat einen Spielraum“

Ein Problem ist die Kooperation mit dem russischen Konsulat. Für den VfR sind die bisherigen Bemühungen der „ausreichende Beleg dafür, dass die Familie der Passpflicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Angehörige der tschetschenischen Volksgruppe gegenüber russischen Behörden nachgekommen ist“. Diese Ansicht stützt der Anwalt der Familie, Alexander Dauch. „Die Behörde hat hier einen Spielraum“, sagt er. Fakt ist aber: Der Familie droht die Abschiebung. Für Verein und Vertreter der Kirchen ist offen, was aus dem ablehnenden Bescheid und der Aufforderung zur freiwilligen Ausreise folgt. Dahinter könnte eine kurzfristige Zwangsabschiebung stehen, die binnen Stunden erfolgen kann. Um die Familie davor zu schützen, hat sich die evangelische Kirchengemeinde Simmern entschlossen, Kirchenasyl zu gewähren. Die Kirche setzt auf einen Dialog mit der Verwaltung.

Von unserem Chefreporter Volker Boch