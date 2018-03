2018 bringt große Projekte: Ein Jahr wichtiger Weichenstellungen

Ein spannungsgeladenes Jahr liegt vor dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Allein beim ersten Blick auf verschiedene anstehende Weichenstellungen in den kommenden Monaten steht fest, dass 2018 die Region langfristig und nachhaltig prägen wird. Vom Hochmoselübergang bis zur Gebietsreform gibt es große Themen.

Der Hochmoselübergang soll noch 2018 fertig gestellt werden.

Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich stehen am Rhein und auf dem Hunsrück diverse Entwicklungen an, die auf die gesamte Region wirken. Grundsätzlich sind es vor allem zwei Großprojekte, die einerseits den Mittelrhein, andererseits den Hunsrück massiv beeinflussen werden.

Mitte 2018 soll der „Verschub“ des Hochmoselübergangs abgeschlossen sein. Es stehen noch zwei der insgesamt 13 Verschubphasen, also dem Vorschieben der Brückenbauteile von einem Brückenpfeiler zum nächsten, an. Bei der letzten Verschubphase wurde der Überbau der Brücke im November vergangenen Jahres um weitere 126,60 Meter weiter in Richtung Eifelseite geschoben. Der optisch wie eine Zunge wirkende Überbau der Brücke überragt nun bereits den – vom Hunsrück aus gesehen – drittletzten Pfeiler um 22 Meter. Insgesamt wurde die Brücke um gut 1,5 Kilometer vorangeschoben. Das Gewicht des derzeit gebauten Teils des späteren Hochmoselübergangs beträgt mehr als 29.000 Tonnen. Anfang Februar soll es mit dem Verschub der weiteren Brückenteile vorangehen.

Dann beginnt laut Planung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die zwölfte Verschubphase, der sich Mitte April der erste Teil der 13. und abschließenden Verschubphase anschließt, bevor ab Mitte Juni der finale zweite Teil dieser letzten Phase beginnt. Nach wie vor ist geplant, den Anschluss zwischen Hunsrück und Eifel im Jahr 2018 komplett zu realisieren. Damit wäre das gigantische Verkehrsprojekt mit gut 25 Kilometern Gesamtlänge fertig. Parallel dazu laufen die Arbeiten am Ausbau der B 50 weiter, an den die von der Hochmoselbrücke kommende B 50 neu angebunden wird. Langfristig verspricht sich die Region von der neuen Verbindung Richtung Benelux eine immense Impulswirkung.

Gleiche Signalkraft dürfte auch die Bundesgartenschau 2031 haben, für die 2018 die Weichen entscheidend gestellt werden. Auch wenn zuletzt bekannt wurde, dass das hessische Landeskabinett nicht im Januar, sondern im Laufe des ersten Jahresquartals über ihre Zustimmung zur Bewerbung entscheiden will, sind die Vorzeichen positiv. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte vor wenigen Tagen, dass er noch Gesprächsbedarf bei der Lenkung der Besucherströme und der Nachnutzung der baulichen Anlagen sehen würde, wie das „Wiesbadener Tagblatt“ berichtete. Zudem liegt die Machbarkeitsstudie noch nicht in gedruckter Form vor, sodass sich das Land Hessen eine längere Frist vorbehält. Fraglich sind aus Sicht des Länderpartners von Rheinland-Pfalz demnach auch Teilaspekte der Finanzierung. So erscheint Hessen der Förderanteil des Projekts mit 88 Prozent hoch, und fraglich scheint für Hessen ebenso zu sein, ob Faktoren möglicher Kostensteigerungen ausreichend betrachtet wurden. Gemessen am Landesanteil von Rheinland-Pfalz (108 Millionen Euro) wirkt der Hessen zugedachte Part mit 6,3 Millionen Euro überschaubar.

Bouffier betonte zuletzt noch einmal, dass er in der Buga 2031 eine „große Chance für die Region“ sieht. Wenn sich die offenen Fragen klären lassen, dürfte auch Hessen bald sein „Ja“ zur Buga-Bewerbung geben. Auch die wenigen Kommunen, die zuletzt wegen Finanzierungs- oder auch Planungsfragen noch keine abschließende Zusage gemacht haben, wirken dem Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen. Derzeit scheint denkbar, dass unmittelbar nach dem letzten, als positiv zu erwartenden Votum die konkrete Bewerbung auf den Weg gebracht wird. Verhandelt werden dürfte vor diesem Hintergrund auch, wie die weitere Vorgehensweise beim Thema Bahnlärm aussehen wird.

Ein weiteres mittelrheinisches Großprojekt könnte Ende Januar einigen neuen Schwung erhalten. Am Montag, 23. Januar, verhandelt das Verwaltungsgericht Koblenz den Fall mit dem Aktenzeichen 1K759/17.KO. Dahinter verbirgt sich eine Klage der Kreistagsfraktionen von FDP, Freien Wählern und SPD, die sich vor dem Verwaltungsgericht dagegen wehren, dass Landrat Marlon Bröhr die Mittelrheinbrücke zuletzt nicht als Thema im Kreistag behandeln wollte, weil er darin kein Kreisthema sieht. Mit Bezug auf die Landkreisordnung, die verlange, dass lediglich Themen, die den Kreis unmittelbar betreffen würden, auf die Tagesordnung gesetzt werden müssten, hatte Bröhr einen solchen Antrag der drei Fraktionen abgeschmettert. Es ist möglich, dass das Verwaltungsgericht mit seiner Entscheidung dafür sorgt, dass die Brücke, um die es in den vergangenen Monaten sehr ruhig geworden war, wieder auf die politische Agenda bringt.

Ausdiskutiert werden muss am Rhein im neuen Jahr auch die angedachte Gebietsreform der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel. Am 11. März steht der Bürgerentscheid in der VG an, der die Bürger darüber abstimmen lässt, ob zunächst ausschließlich mit der Stadt Boppard über eine Fusion „mit dem Ziel der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde“ verhandelt werden soll. Auch wenn die Bürgermeister der sechs Ortsgemeinden und der beiden Städte Oberwesel und St. Goar sich deutlich für eine Vereinigung mit Emmelshausen aussprechen, dürften noch einige Debatten folgen, bis feststeht, mit wem St-Goar-Oberwesel fusioniert. Ob dies noch im zeitlichen Rahmen einer freiwilligen Gebietsreform vollzogen werden kann, ist offen.

Auf die Hochzeitsprämie freuen kann sich die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, die voraussichtlich am 7. Februar das abschließende Votum aller betroffenen Ortsgemeinden zur Fusion hat. Dann tagt als letztes Gremium der Simmerner Stadtrat, der die Ehre haben könnte, der Reform final den Weg zu ebnen. Anschließend könnte bald die Unterschrift unter den Reformvertrag erfolgen, der in den formellen Gesetzgebungsprozess mündet. Läuft es hier weiterhin so glatt wie in den vergangenen Wochen und Monaten, gibt es 2018 wohl einen triftigen Grund, auf diese Fusion anzustoßen.

Auch zu den seit Jahren diskutierten Kreisreformen könnte das Jahr 2018 mehr Klarheit bringen. Denn in den kommenden Monaten wird erwartet, dass ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten zur Reform der Kreise vorgelegt wird. Zuletzt war die Rede davon, dass dieses mit Spannung erwartete Gutachten bis Ende Mai abgeschlossen sein soll. Erst danach beginnt die politische Diskussion darüber, welche Gebietskörperschaften künftig funktional zusammenpassen könnten.

