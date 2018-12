Rund 110.000 Euro plus laufende Nebenkosten waren angesetzt, jetzt muss die Gemeinde noch tiefer in die Tasche greifen, denn der Einzug der Kinder in die neuen Räume im Untergeschoss der Mehrzweckhalle verzögert sich. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der bei den Umbauarbeiten in der Mehrzweckhalle entstanden ist. Seit Oktober 2017 sind die Kinder der Villa Kunterbunt in einer Übergangslösung in 14 speziell auf Kindergärten zugeschnittenen Wohncontainern unterhalb des Friedhofs untergebracht. Ursprünglich sollten die Kinder dort bis zum 31. Dezember betreut werden, jetzt musste der Vertrag um drei Monate verlängert werden. „Es ist eine unglückliche Situation. Bei den Arbeiten für die neuen Räume des Kindergartens im Untergeschoss der Halle wurde eine Wasserleitung beschädigt, die nirgendwo verzeichnet war“, berichtet Ortsbürgermeister Rudolf Kubitza. Jetzt müssen die Räume zunächst trocknen, bevor die Arbeiten wie geplant weitergeführt werden. „Den Vertrag haben wir vorsorglich um drei Monate verlängert. Wir hoffen aber, dass wir Anfang März so weit sind, dass der Kindergarten wieder in die gewohnte Umgebung in neuen Räumen einziehen kann“, so der Ortsbürgermeister. Zum Kindergarten zählen zurzeit eine altersgemischte und eine Regelgruppe. Der Rhein-Lahn-Kreis bezuschusst die Containerlösung mit 20.000 Euro. Hinzu kommen weitere 20.000 Euro für die altersgemischte Gruppe, die mit Einzug in die Module im Herbst 2017 eingerichtet werden konnte. 25.000 Euro sind zudem für eine dritte Gruppe vorgesehen, die mit dem Wiedereinzug in die Mehrzweckhalle etabliert werden soll. Im Zeitplan liegt indes die Sanierung der eigentlichen Mehrzweckhalle. Wie der Ortsbürgermeister berichtet, soll in Kürze „die Heizung laufen“. Die Eröffnung ist im Frühjahr geplant. „Auf jeden Fall vor der Kommunalwahl“, wie Kubitza betont. Die Gesamtkosten für die Halle liegen bei rund 1,85 Millionen Euro. Das Land schießt aus dem Investitionsstock 760.000 Euro bei. Die förderungsfähigen Kosten betragen 1,4 Millionen Euro.

