Morgens Jubiläum, nachmittags Aufbruch in die Zukunft: Im Anschluss an die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Kreisverbandes Unterlahn machte der VdK-Kreisverbandstag den Zusammenschluss mit dem Kreisverband Loreley offiziell. Vier Monate nach Beginn der Zusammenarbeit im Februar vollzogen 90 Delegierte in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasiums einstimmig die Regularien aus Satzungsbeschluss und Vorstandswahlen. Die Zusammenlegung erfolge zum Wohle aller Mitglieder in den 42 Ortsverbänden, hatte Landesvorsitzender Willi Jäger vorab betont.

Dass es bei den Vorbereitungen in der Zwischenzeit ein „gutes Miteinander“ gegeben habe und seit 1. März die Geschäftsstelle in Lahnstein wieder geöffnet sei, ließ Rainer Zins die Zuhörer wissen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (352 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.