Das Schicksal bewegt einen ganzen Landstrich: Die Post verteilt Flyer an die Haushalte, die Bahn bestückt Züge in der Region mit Plakaten, in den Geschäften hängen Hinweise aus, im Umkreis von Einrich, Esterau und Diez stehen 30 Spendendosen. Am Sonntag halten sich im Dorfgemeinschaftshaus in Wasenbach mehr als 80 Helfer bereit, um eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) reibungslos zu gewährleisten. Denn nur eine Stammzellentransplantation kann das Leben zweier Kinder retten. 969 Personen wollen helfen.

Bei Nico (sieben Jahre) aus Wasenbach ist die Krankheit, ein schwerer Gendefekt, bereits ausgebrochen, bei seinem acht Monate alten Bruder Jonah wurde sie diagnostiziert. Die Folgen für die betroffenen Jungen ...

Lesezeit für diesen Artikel (374 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.