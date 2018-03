SV begeistert mit bunter Kappensitzung: Garant für ein grandioses Finale

Aus unserem Archiv

Gutenacker

Die große Kappensitzung in Gutenacker ist traditionell der krönende Abschluss für die erwachsene Saalfastnacht im Einrich. Die Narren des „Bergdorfs“ haben sich auch in diesem Jahr mit einem hervorragend zusammengestellten Programm wieder selber übertroffen. Dabei verstand es Swen Hannig als charmanter Sitzungspräsident, Zuschauer, Helfer und die Stars auf der Bühne persönlich in das bunte Treiben einzubeziehen.