„Glückwunsch zu dieser gelungenen Faschingssitzung“, konnte man am Samstagabend den Mitgliedern der gastgebenden TUS Hahnstätten wünschen. Rund 300 gut gelaunte und originell verkleidete Narren schunkelten, klatschten und tanzten im Rahmen der ersten Kappensitzung in der Aargemeinde bis weit nach Mitternacht. Hahnstätter Frohsinn in Reinkultur und fröhliche Ausgelassenheit krönten eine Sitzung, die unter dem Motto „Schlager-Move an der Aar“ stand.

Begonnen mit dem Einzug des neuen Sitzungspräsidenten Marco Arbter und seinen Elferratsmännern, begleitet vom Damenelferrat und den ersten Solotänzen der Hahnstätter TV-Garde nahm die Narretei recht schnell einen rasanten Lauf. ...

Lesezeit für diesen Artikel (437 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.