Sanierung beginnt: Pallottinerkirche ist geschlossen

Aus unserem Archiv

Limburg

Am Sonntagabend ist die Pallottinerkirche St. Marien geschlossen worden. Das 90 Jahre alte Gotteshaus bedarf einer gründlichen Innenrenovierung und steht etwa für ein halbes Jahr nicht zur Verfügung. Die pallottinische Gemeinschaft und die Pfarrei müssen in dieser Zeit für Gottesdienste, Andachten und weitere religiöse Anlässe in die sogenannte Unterkirche, den Richard-Henkes-Saal, ausweichen. An den üblichen pastoralen Angeboten ändert sich dadurch nichts.