Kranke und Behinderte wurden Opfer der Nazis: "Erfasst, verfolgt, vernichtet"

Für sechs Wochen rücken in Weilburg Opfer ins Zentrum, die lange am Rande des öffentlichen Interesses und Gedenkens standen. Die Wanderausstellung „Erfasst, verfolgt, vernichtet“ zeigt das Schicksal kranker und behinderter Menschen im Nationalsozialismus.

Bilder des Malers Gerhard Richter sind in der Ausstellung „Erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“ – hier im NS-Dokumentationszentrum in München – zu sehen. Richters Tante Marianne Schönfelder wurde 1938 zwangssterilisiert und 1945 ermordet.

Eröffnet wird die Ausstellung am kommenden Freitag, 12. Januar, um 18 Uhr im Bergbau- und Stadtmuseum. Dort ist sie bis 25. Februar zu sehen. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Lesungen, Diskussionsrunden und Filmvorträgen.

Wer waren die Täter? Was erlebten die Opfer? Welchen Wert hatte das Leben? Die Ausstellung will anhand exemplarischer Lebensläufe das grausame Geschehen der NS-Zeit ins Bewusstsein rufen. Bis zu 400.000 Menschen wurden ab 1934 zwangssterilisiert, mehr als 200.000 in Heil- und Pflegeanstalten ermordet. Die Akten der Opfer zeigen das Ausmaß der Gräueltaten, aber auch, wie viele verschiedene Akteure beteiligt waren. Das nationalsozialistische Gedankengut als Voraussetzung für Ausgrenzung, Zwangssterilisation und Massenmord wird in der Ausstellung ebenso thematisiert. Aber auch die Frage, wie sich Politik, Institutionen und Bevölkerung nach 1945 mit dem Geschehen auseinandergesetzt haben, wird beleuchtet.

Auf Initiative des Schriftführers des Weilburger Kinder- und Jugendparlaments, Markus Huth, holt das noch junge Gremium zusammen mit der Stadt Weilburg die Dokumentation, die schon in vielen deutschen Städten, aber auch weltweit zu sehen war, in die Residenzstadt. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck hatte die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (DGPPN) in Kooperation mit der Stiftung „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ und der Stiftung „Topographie des Terrors“ die Wanderausstellung zusammengestellt.

In Weilburg wird es zusätzlich ein umfangreiches Begleitprogramm geben (siehe Kasten), das vom Kinder- und Jugendparlament unter Huths Federführung auf die Beine gestellt wurde. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr im Bergbau- und Stadtmuseum zu sehen sowie an den beiden Sonntagen, 14. Januar und 18. Februar, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

