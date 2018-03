Kampf gegen Schmerz und Sucht: Spur der US-Drogenkrise führt bis nach Limburg

Ein Vierjähriger verunsichert im Kindersitz des Familienvans auf der Rückbank, vorne die Eltern, bewusstlos hängen sie nach einer Überdosis in den Sicherheitsgurten: Die Polizei hat im vergangenen Jahr ein Foto veröffentlicht, das um die Welt ging und schockierte. Seitdem ist es kein Geheimnis mehr, dass sich die Drogensucht bis weit in die Mittelschicht der USA gefressen hat. Die Spur der Ursache führt bis nach Mittelhessen.

Pillen gegen den Schmerz: für Patienten, die leiden, ein Segen. Für die Gesellschaft, vor allem in den USA, auch ein Fluch. Die Spur der Drogenkrise in den USA führt bis nach Mittelhessen.

US-Präsident Donald Trump hat der Drogensucht kürzlich den Krieg erklärt. Es gebe nichts Erstrebenswertes an Drogen, „sie sind schlecht“. Diese Haltung erinnert ein wenig an die 80er-Jahre, in denen die damalige First Lady Nancy Reagan die „Just say no“-Kampagne unterstützte. Damals überschwemmten Drogen aus Süd- und Mittelamerika die Vereinigten Staaten. Kartellkriege tobten. Die Sucht der Amerikaner machte Drogenbaron Pablo Escobar zu einem der mächtigsten und reichsten Männer der Welt.

Mitte der 1980er-Jahre legten die amerikanischen Firmengründer Dr. Mortimer und Dr. Raymond Sackler (Mitte, von links) den Grundstein für den ersten Mundipharma-Erweiterungsbau auf der Dietkircher Höhe in Limburg. Rechts im Bild der damalige Geschäftsführer Wolfgang Wimmer.

Doch der aktuelle Krieg gegen die Drogen unterscheidet sich von dem aus den 80er-Jahren deutlich. Denn die Spur der Drogenlieferanten führt nicht mehr ausschließlich nach Lateinamerika. Viele Spuren führen ins eigene Land. Und am Ende dieser Spur findet sich nicht ein zwielichtiger Krimineller, sondern eine äußerst ehrenwerte Familie mit großem Ansehen, noch größerem Vermögen und unstreitig größten Verdiensten um Kunst- und Kulturförderung sowie Wohltätigkeit: die Familie Sackler.

Die Brüder Raymond und Mortimer Sackler haben 1952 die 1892 gegründete Arzneifirma Purdue Pharma übernommen. Heute hat sie ihren Sitz in der 122.000-Einwohner-Stadt Stamford im US-Bundesstaat Connecticut, etwa eine Autostunde nordöstlich von New York City gelegen. Die beiden Ärzte Raymond und Mortimer führten die mittelständische Firma fortan. Den großen Durchbruch erzielten sie aber erst 1996 mit dem Arzneimittel Oxycontin. Das Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Oxycodon ist hochwirksam. Es handelt sich um ein Opioid, das von der Weltgesundheitsorganisation in der höchsten Stufe für Schmerzmittel in der medikamentösen Anwendung eingestuft wird. Es ist eine chemische Verwandte des Heroins und wirkt sogar stärker als Morphine.

Für viele Patienten weltweit sind solche hochwirksamen Schmerzmittel ein Segen, etwa in der Krebstherapie, wo Tumorpatienten durch die Einnahme Leid erspart werden kann. Allerdings hat der Stoff gefährliche Nebenwirkungen. So kann er abhängig machen, mit starken Entzugserscheinungen. Aber die wohl größte Nebenwirkung ist seine massenhafte Verbreitung. „Oxy“, wie die Arznei auf der Straße genannt wird, ist ein Hauptdarsteller in der aktuellen Drogenkrise in den USA. Viele Beobachter und Kritiker machen den Sackler-Konzern dafür verantwortlich. Denn die Sackler-Brüder waren mit „Oxy“ grundsätzlich anders vorgegangen als mit anderen Arzneien: Sie setzten ein Marketing ein, das zuvor nur bei Waschmitteln oder Staubsaugern angewandt wurde. Und ein aggressives noch dazu.

Gelder wurden in zielgerichtete Forschung gepumpt, um so Studien zu liefern, die Mahnungen vor Abhängigkeitsrisiken als übertriebenen Alarmismus zu brandmarken. Und Ärzte wurden bezahlt, um Werbung zu machen für das Medikament. Doch während Purdue den Markt mit Oxycontin flutete und die Ärzte im Land immer freigiebiger den Markennamen auf ihren Rezeptblöcken notierten und an ihre Patienten weiterreichten, wurden immer mehr Menschen auch abhängig von dem Stoff. Mit gravierenden Konsequenzen: Nach Schätzungen sind seit 1999 etwa 200.000 Amerikaner an Überdosen von „Oxy“ und anderen Opioiden gestorben. Fast das Doppelte der Einwohner der Großstadt in Connecticut, in dem der Hersteller der Arznei seinen Sitz hat.

Während das Land in eine kollektive Drogensucht schlitterte, füllten sich gleichzeitig die Taschen der Sacklers. Die Zeitschrift New Yorker titelte kürzlich etwa: „Eine Familie, die ihr Imperium auf Schmerz baute“. Ein reiches Reich, fürwahr: Auf 13 Milliarden US-Dollar schätzt Forbes das Vermögen des Familienclans, dessen beide Chefs mittlerweile verstorben sind. Ein Großteil davon entstammt den „Oxy“-Erlösen. Dass die Sacklers nicht angefeindet wurden, liegt daran, dass sie als ausgesprochen großzügig gelten. Ganze Museumsflügel in New York haben sie gestiftet, junge Talente mit Stipendien gefördert, kulturelle Projekte gefördert – der Name Sackler ist im Nordosten der USA mit allerlei Wohltätigkeit verbunden.

Drastische Fotos wie das von der Polizei in Ohio geteilte, emphatische Berichte über die Suchtwelle in den Medien zeigen mittlerweile Wirkung. Seit 2010 sind die Verkäufe der Arznei Oxycontin um 40 Prozent gefallen, Purdue leidet darunter wirtschaftlich. Doch der Kampf gegen die Drogensucht ist mittlerweile eine politische Priorität, sowohl von Demokraten als auch Republikanern.

Doch man hat mittlerweile eine neue Strategie entwickelt, um aus „Oxy“ doch noch was zu machen, auch wenn der Markt in den USA verbrannt ist. Der Schlüssel dabei ist das internationale Firmengeflecht der Sacklers, unter dem Dach von Mundipharma. Mundipharma soll die neuen Märkte, etwa in Asien, Lateinamerika und Afrika erobern, wie die Reporter der Los Angeles Times herausgefunden haben. Verantwortlich für die weltweite Wiederholung des Oxycontin-Erfolgs ist Mundipharma International mit Sitz in Cambridge in England.

Von dort führt die Spur weiter nach Mittelhessen, denn noch hat Mundipharma seinen Deutschlandsitz in Limburg, der demnächst nach Frankfurt verlagert werden soll. Die Forschung an hochwirksamen Schmerzmitteln soll vom Limburger Standort verlagert werden – nach Cambridge.

Targin heißt die Mundipharma-Arznei, die mit einer veränderten Rezeptur weniger Abhängigkeit als „Oxy“ bewirken soll. Seit 2006 ist Targin in Deutschland zugelassen und eine der meistverkauften Mundipharma-Arzneien. Doch genau für dieses Medikament gibt es mittlerweile Konkurrenz – durch Generika, also Nachahmermedikamente. Andere Firmen „bauen“ die Arznei nach und verkaufen die Medikamente günstiger, da sie kein Geld in Forschung investiert haben, sondern nach Ablauf des Lizenzschutzes die Markenmedikamente kopieren, die hingegen bis dahin auch das Geld für die in die Arznei investierte Forschung erlösen mussten. Mundipharma in Deutschland ist seitdem unter ökonomischen Druck geraten, ein neuer Blockbuster des Unternehmens, das bei Verbrauchern vor allem für die antiseptische Salbe Betaisodona bekannt ist, war bislang nicht in Sicht.

Unter anderem deshalb hatte Anfang dieses Jahres Mundipharma Deutschland mit Sitz in Limburg beschlossen, ins Ausland zu gehen, nach England. Nur eine Rumpfmannschaft sollte in Deutschland bleiben, sagte die Geschäftsführung um Dietmar Leitner. Mittlerweile steht fest: Neues Hauptquartier ist Frankfurt, der Umzug soll ab 2018 beginnen. Damit kehrt Mundipharma zu seinen Wurzeln zurück, 1967 wurde das Unternehmen in Frankfurt gegründet, bevor es 1975 nach Limburg umzog. Und hier schließt sich der Kreis: Auf einem Foto zur Grundsteinlegung für den Firmenkomplex in der Munidpharmastraße, das in der Zeitung erschienen ist, sind die beiden Sackler-Brüder zu sehen – sie sind extra nach Mittelhessen gereist, um das mittlerweile denkmalgeschützte Ensemble zu sehen.

Doch Mundipharma Deutschland ist gezwungen, neue Wege zu gehen. Mit der Neustrukturierung und dem damit verbundenen Stellenabbau wird sich wohl auch eine inhaltliche Neuausrichtung verbinden. Denn schließlich bleibt Deutschland einer der Hauptmärkte und sehr wohl werden hier die Negativschlagzeilen aus den USA in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Dass Purdue 2007 laut Forbes 600 Millionen US-Dollar zahlte, um Bundesermittlungen ohne Schuldanerkenntnis zu beenden und jüngst 2015 dem Bundesstaat Kentucky 24 Millionen Euro Strafe zahlte, dürfte dem Sackler-Clan kaum zu schaffen machen. 3 Milliarden US-Dollar Umsatz macht Purdue weltweit, vom Gewinn profitiert die von Forbes auf 20 Personen geschätzte Erbengemeinschaft. Mundipharma Deutschland indes hat ein weiteres Feld, auf dem es tätig ist.

Auf der Firmenwebseite wird als eines der Therapiegebiete der Arzneien aus dem Haus neben Schmerztherapie und Onkologie angegeben: „Suchtbehandlung“ – in Fällen von Heroinabhängigkeit zum Beispiel.

