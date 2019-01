Als Feuerinseln und Eisland zugleich sind Island und Grönland vor allem Reiseziele für Naturliebhaber. Der Fotograf Stephan Schulz hat sich ihnen angeschlossen, aber ausgetretene Touristenpfade verlassen. Per Auto, Fahrrad und zu Fuß hat er beide Inseln zu allen Jahreszeiten bereist. Seine Bilder, in moderner 3D-Technik vorgeführt, stehen im Mittelpunkt der ersten Veranstaltung der Kulturvereinigung Hadamar im Jahr 2019: Am Freitag, 1. Februar, gastiert Stephan Schulz mit seiner Projektionsausrüstung in der Stadthalle Hadamar. Von 20 Uhr an präsentiert er die fotografischen Ergebnisse seiner zahlreichen Reisen nach Island und Grönland.

Humorvoll beschreibt Schulz, wie er sich mit dem Fahrrad auf streckenweise fürchterlichen Wellblechpisten durchs Hochland gekämpft hat. Er berichtet von Touren, auf denen Furten durch eiskalte Gletscherflüsse noch die angenehmsten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.