Integration gelingt: Firma Fischer gibt auch Flüchtlingen eine Chance

Sie haben einen langen Weg hinter sich, gingen die Tausende Kilometer von Afghanistan bis Deutschland sogar teilweise zu Fuß. Und doch drohte den beiden Flüchtlingen Jaber Hasseiny und Abdol Razeq Mohamadi die Abschiebung – wenn da nicht das Unternehmen Fischer gewesen wäre. Die beiden jungen Männer machen dort seit vergangenem Jahr eine Ausbildung. Wie der Spezialist für Oberflächenveredlung von Kunststoffen heute über seine Wahl der Auszubildenden denkt und wie sich die beiden Männer eingelebt haben, hat unsere Zeitung bei einem Besuch der Firmenzentrale in Katzenelnbogen erfahren.

Jaber Hasseiny (rechts), Abdol Razeq Mohamadi (links) und Geschäftsführer Leo Zwiener vom Unternehmen Fischer.

Foto: Verena Hallermann

Jaber Hasseiny lächelt stolz. Er hat vor Kurzem die ersten Noten von der Berufsschule bekommen. Trotz Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat es der 18-jährige Flüchtling auf Zweien und Dreien geschafft. Im Oktober 2015 kam er nach Deutschland. Zusammen mit seiner Mutter, Bruder und Schwester. 31 Tage war die Familie unterwegs, reiste durch den Iran, der Türkei – bis nach Deutschland. „Am Anfang war alles kompliziert, alles war neu“, erzählt er. „Aber jetzt geht es mir besser. Meine Arbeit gefällt mir.“ Jaber Hasseiny macht bei dem Unternehmen „Fischer – Surface Technologies“ eine Ausbildung zum Oberflächenbeschichter. Ein anspruchsvoller Beruf. Der junge Mann lernt, wie Kunststoffoberflächen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie verwendet werden, veredelt werden, benötigt Kenntnisse in der Chemie und in der Anlagentechnik. Später möchte er vielleicht sogar seinen Meister machen, erzählt er.

Die Voraussetzungen hat er jedenfalls, findet Geschäftsführer Leo Zwiener. Er kannte die beiden Flüchtlinge aus Katzenelnbogen schon vor ihrer Ausbildung, wollte ihnen eine Perspektive bieten. Kurzerhand stellte er ihnen eine Ausbildung in Aussicht und ließ sie zunächst ein Praktikum und dann den Einstellungstest durchlaufen. Die Ergebnisse stellten ihn sehr zufrieden. „Da gibt es schon zum Teil noch sprachliche Schwierigkeiten“, erzählt Zwiener. „Aber beide sind sehr fleißig und engagiert. Sie haben gute Chancen, übernommen zu werden.“

Abdol Razeq Mohamadi, der von seinen Kollegen nur Raphael genannt wird, ist 20 Jahre alt. Er kam alleine nach Deutschland, hat auch in Afghanistan keine Familie. Er wuchs auf der Straße auf, lebte von der Musik und singt bis heute noch gern. Etwa 37 Tage hat seine Flucht gedauert. Er war mit Tausenden Menschen unterwegs, erzählt er. Heute macht er bei Fischer eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Es macht ihm Spaß, sagt er. Nur die Schule bereitet ihm noch Probleme. Zu schwierig sei es teilweise aufgrund der Sprachbarrieren den Lehrern zu folgen. ein bis zweimal die Woche nehmen Raphael und Jaber an Sprachkursen teil.

Es sind die ersten Flüchtlinge, die das Unternehmen mit Standorten in Katzenelnbogen, Seelbach und in der tschechischen Stadt Liberec einen Ausbildungsplatz ermöglicht hat. „Ich hatte von Anfang an nichts dagegen“, macht Zwiener deutlich. „Im Gegenteil. Wir suchen immer gute Auszubildende. Und die beiden haben sich gut ins Team integriert und haben auch in der Schule sowie im Vereinsleben Anschluss gefunden.“ Derzeit sind neun Auszubildende an den Standorten im Rhein-Lahn-Kreis angestellt. Sie lernen im Bereich des Spritzgusses, im Werkzeugbau, im Labor, im kaufmännischen Bereich und eben in der Oberflächenbeschichtung und im Lager. Das Unternehmen legt viel Wert auf die Ausbildung junger Nachwuchskräfte. Unter anderem bekommen sie unter Umständen sogar den Führerschein vorfinanziert, erzählt Zwiener. Insgesamt beschäftigt Fischer mehr als 700 Mitarbeiter an den drei Standorten. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Automobilindustrie sowie Hersteller weiterer Spezialbranchen mit hochwertigen Bauteilen aus Kunststoff beliefert werden. Zu den größten Kunden in Deutschland zählen Audi, BMW und Mercedes. Für Zwiener ist es nun zunächst wichtig, allen seinen Auszubildenden umfassendes Expertenwissen mit auf dem Weg zu geben – um dann vielleicht auch die beiden Flüchtlinge Jaber und Raphael dauerhaft im Team begrüßen zu dürfen.

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann