Idee und Regie von Joshua Müller: Superheld soll Filmcrew einen Preis bringen

Jungfilmer Joshua Müller aus Heistenbach strebt einen Filmpreis an: Mit einer achtköpfigen Crew hat der 21-Jährige einen Beitrag für den Kurzfilm-Wettbewerb 99Fire-Films-Award gedreht, für den noch bis Montag, 19. Februar, 13 Uhr, online abgestimmt werden kann.

Mit dem Film „Savior“ bewirbt sich Jungfilmer Joshua Müller aus Heistenbach im 99-Films-Award.

Foto: Joshua Müller

Unter der Nummer 1359 und dem Titel „Savior“ (deutsch: Retter, Erlöser) findet sich der 99-Sekunden-Streifen. Das Besondere an dem Wettbewerb: Die Teilnehmer haben nur 99 Stunden Zeit von der Verkündung des Themas bis zum Einsendeschluss für den Film, der wiederum maximal 99 Sekunden lang sein darf. Zu gewinnen gibt es 9999 Euro als Hauptpreis. Weitere Auflage: Es müssen Produkte des Hauptsponsors platziert sein. Diese Vorgabe hat die Limburger Crew um Joshua Müller so dezent eingehalten, dass man sie auf Anhieb kaum wahrnimmt. „Der böse Clown, der einen Mann überfällt, ist eine Hommage an das Maskottchen der Fastfood-Kette“, sagt der Filmemacher.

Das Thema des Wettbewerbs lautet „Ich liebe es“. Der junge Heistenbacher hat diesen Satz dem Opfer des Überfalls in den Mund gelegt. Der Vater sieht, dass sein Sohn den Vorfall als Comic zu verarbeiten versucht: Batman knöpft sich in der kindlichen Fantasie den Räuber vor. „Willst du später, wenn du mal groß bist, Menschen retten?“, fragt der Vater. Der Junge nickt und fragt zurück: „Ist das eine doofe Idee?“

„Jeder hat ja seine eigene Interpretation von Superhelden“, findet Müller: „Ob mit Maske, als Polizist, Feuerwehrmann oder Astronaut.“ Für Kinder sei es eine tolle Vorstellung, Superkräfte zu haben, um Menschen zu retten, die man liebt, fügt er hinzu. So kam ihm die Idee zu dem Film, für den er das Drehbuch verfasst hat. Die neunköpfige Crew mit Müller als Regisseur bestand aus Freunden und Bekannten aus dem Raum Limburg, viele hat der Filmemacher über sein Hobby kennengelernt. Bis 31. Januar konnten sich die Teilnehmer zu dem Wettbewerb anmelden, am 1. Februar wurde das Thema verkündet, bis 5. Februar, 13 Uhr, hatten die Teams Zeit, ihren Beitrag einzureichen. „Es waren nur noch fünf Minuten, als ich unseren Film hochgeladen habe“, erzählt Müller.

Als Darsteller konnte er neben David Stoll als „Bad Guy“, Patrik Kunke (Vater) und Noah Weißer (Sohn) auch Marcel Gregory gewinnen: Der Darsteller des Superhelden ist als Profimodel mit seinem markanten Kinn und den dunklen Augen ein glaubwürdiger Batman. Zur Crew zählten Wioletta Barwich, die Freundin Müllers, die sich um das teils aufwendige Make-up gekümmert hat, und deren jüngerer Bruder: Christian Barwich hat mit seinen 15 Jahren die Musik für den Kurzfilm komponiert. Kameramann Jerome Krieger wurde ebenfalls von Christian Barwich unterstützt. Für den Ton war Adrian Yusch verantwortlich, unterstützt von Beleuchter David Stoll.

Neben dem Irish Pub und einem Parkhaus in Limburg war ein Zimmer bei Müller zu Hause Drehort. „Ich habe ausgeräumt, neu gestrichen und den Raum umdekoriert“, schildert er den Aufwand, den er für den 99-Sekunden-Streifen – inklusive Vor- und Abspann dauert er 1:52 Minuten – betrieben hat.

Von unserer Redakteurin Katrin Maue-Klaeser