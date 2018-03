Hahnstättener sind froh: Bauplätze verkaufen sich wie geschnitten Brot

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen der vergangenen Jahre bescheren der Ortsgemeinde Hahnstätten in diesem Jahr ein beachtliches Minus im Ergebnishaushalt: Einnahmen von rund 3,5 Millionen Euro stehen Ausgaben von knapp 4 Millionen Euro gegenüber. „Da diese Entwicklung absehbar war, haben wir allerdings schon 2017 einen Sonderposten gebildet, sodass wir nun trotzdem ein Plus von gut 15.000 Euro erzielen“, erklärt Ortsbürgermeister Joachim Egert, der zusammen mit dem Kämmerer der Verbandsgemeinde das Zahlenwerk im Gemeinderat präsentierte.

Von der ehemaligen Ölmühle am Ortseingang von Hahnstätten ist nur ein Schutthaufen geblieben, das unbelastete Material wird zum Verfüllen des Areals verwendet. Im Hintergrund links sind Häuser der Wiesenstraße jenseits der Aar zu sehen. Dort soll eine Schallmessung vorgenommen werden, wenn der Nettomarkt einige Monate in Betrieb ist, um die Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen.

Foto: Katrin Maue-Klaeser

Auch im Finanzhaushalt steht 2018 ein Minus vor dem Ergebnis, der Fehlbetrag liegt bei rund 400.000 Euro. Die Sanierung von Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus und Kita, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Straßenerneuerungs- und -baumaßnahmen verursachen Kosten. Ausgaben für Grundstücksankäufe im geplanten Neubaugebiet „Links der Netzbacher Straße“ hingegen werden durch erwartete Erträge durch den Verkauf von Bauplätzen aufgewogen. „In diesem Zusammenhang ist positiv zu erwähnen, dass die Bauplatzverkäufe sehr gut laufen“, freut sich Egert: So sind die gemeindeeigenen Bauplätze „Über dem Goldborn“ bereits vollständig verkauft. „Das rechtfertigt auch die Ausweisung des neuen Baugebiets“, sagt der Ortschef.

Ein ortsbildprägendes Bauvorhaben ist die Ansiedlung des neuen Netto-Markts am früheren Standort der alten Ölmühle. Der Gemeinderat hatte die Stellungnahmen aus der Offenlage des Bebauungsplans „Bei der Ölmühle“ zu würdigen. Dabei standen zwei Punkte im Vordergrund: Die ökologische Ausgleichsmaßnahme soll in Schiesheim vorgenommen werden, also außerhalb der Hahnstättener Gemarkung – die Kritik daran will Hahnstätten durch einen Vertrag aushebeln, der die Umsetzung gewährleistet.

Der zweite Punkt war das noch ausstehende Gutachten über Schallemissionen. Laut Joachim Egert wird dieses Gutachten im Rahmen des Bauantrags erstellt. Vor allem aber soll anstelle von Prognosen etwa sechs Monate nach Eröffnung des Discounters eine Messung der wirklich an den Wohnhäusern in der Wiesenstraße ankommenden Geräuschpegel stattfinden. Denn diesen Häusern ist die Warenanlieferung zugewandt. „Dann geht es darum, wie sich nächtliche Lieferungen, Rückfahrhupe oder Palettengeklapper tatsächlich auswirken, ob Grenzwerte eingehalten werden oder Schallschutz erforderlich ist“, stellt Egert klar. Den Bebauungsplan „Bei der Ölmühle“ hat der Rat als Satzung beschlossen.

Von unserer Redakteurin Katrin Maue-Klaeser