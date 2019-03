Mehr für Fahrradfahrer tun, das ist die Devise von Andreas Pabst, der dabei sowohl Diez als auch den Stadtteil Freiendiez im Blick hat. Bessere Wege soll es für Fahrradpendler – beispielsweise auf dem Weg nach Limburg – geben. Für die touristischen Zweiradfahrer werden Änderungen in der Route vorgeschlagen. Das Konzept des FWG-Stadtratsmitglieds Andreas Pabst ist kürzlich auch im Rahmen einer Mitgliederversammlung der FWG von Dr. Kurt Stein und Wilfried Ruhl präsentiert worden.

„Die Radfahrer sollen in die Diezer Innenstadt geführt werden“, betont Andreas Pabst. Vorbild könnte die Radwegeführung in Limburg sein, wo die Zweiradtouristen automatisch in das Zentrum gelenkt werden. Mit einfachen ...