Die 1968 errichtete vereinseigene Turnhalle der TuS Niederneisen wurde als Sporthalle gebaut. So wie in den meisten anderen örtlichen Vereinssporthallen der Region wurde stillschweigend gestattet, dass neben rein sportlichen Betätigungen auch andere Veranstaltungen abgehalten werden durften. Ausdruck davon waren die jeweils erteilten Ausschankgenehmigungen. In Niederneisen wurden Jahrzehnte lang Veranstaltungen wie Fastnacht, Frühlingsfest, Kirmesburschen-Party, die Kirmes, Oktoberfest, Theateraufführungen oder Kulturabende des MGV durchgeführt.

Dies war der Fall bis etwa vor eineinhalb Jahren. Dann stellte die Kreisverwaltung fest, dass die erteilte Baugenehmigung auf Turn-/Sporthalle laufe und eine Umwandlung in eine Versammlungsstätte notwendig sei, um ...

Lesezeit für diesen Artikel (447 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.