Der märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach ist im mittlerweile 14. Jahr schon seit Langem weit über die Ortsgrenze hinaus bekannt. Das liegt zum einen am besonderen Flair in der traumhaften Kulisse. Im Schatten der mächtigen Burg und in den verwinkelten Straßen und Gassen, rings um die illuminierte, mittelalterliche Dorfkirche herrscht regelmäßig am Samstag vor dem ersten Advent eine heimelige Atmosphäre. Und die über das gesamte Marktgelände verteilten Stationen mit bekannten Märchenfiguren wie Dornröschen, Rotkäppchen oder Schneewittchen locken vor allem Familien mit Kindern nach Burgschwalbach. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Markt einzigartig ist. Viele Burgenschwalbacher Vereine, Institutionen und Bürger tragen dazu bei, dass der Markt „immer wieder schön wird“.

So auch am Samstag, 1. Dezember, wenn Burgschwalbach im Glanz der Lichter erstrahlt. In diesem Jahr können sich die Besucher auf 80 weihnachtlich geschmückte Marktstände freuen. Neu ist die Erweiterung ...

