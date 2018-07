Nach rund 11 Monaten Umbau- und Bauzeit verfügt die Ausbildungsstätte der Bundespolizei in Diez nun über ein hochmodernes Trainingszentrum. Im Rahmen einer Vorführung vor am Bau beteiligten Firmen und Behörden wurde das Gebäude in der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne am Dienstag offiziell in Dienst gestellt. Nach Angaben von René Kexel, dem Leiter der Ausbildungsstätte in Diez, wurden in dem neuen Trainingszentrum rund 1,2 Millionen Euro verbaut. „Es hat eine starke Teamarbeit stattgefunden. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind“, lobte Kexel die Arbeit der am Bau Beteiligten. Zu Zeiten der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), die vor dem Einzug der Ausbildungsstätte der Bundespolizei in der Kaserne untergebracht war, war in der früheren Werkhalle noch die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes beheimatet. Von der großen Halle ist nun allerdings im Innern nichts mehr zu erkennen. Zahlreiche realitätsnahe Räume und Übungsorte, wie beispielsweise eine Regionalbahn (im Foto) sind für Trainingszwecke der angehenden Bundespolizisten entstanden. aeg

