Bedarfslücke schließen: Kindergarten für Klingelbach

Eine historisch kurze und frühe Sitzung des Verbandsgemeinderates beschäftigte sich einzig und allein mit der Raumbedarfsplanung der Kindergärten im Einrich. Im Planungsbereich Katzenelnbogen/Klingelbach gibt es nach den aktuellen Anmeldezahlen eine Bedarfslücke von bis zu 30 Kindergartenplätzen. Dieser Bedarf wird seit dem 15. Januar im Dorfgemeinschaftshaus Klingelbach in einer befristet genehmigten Kindergartengruppe abgedeckt.

Da Eltern verstärkt nach der zukünftigen und dauerhaften Lösung fragen und das Landesamt für Jugend und Soziales vor Erteilung der Betriebserlaubnis die dauerhafte Lösung hinterfragt, „ist es wichtig, dass die politische Entscheidung für die dauerhafte Einrichtung der fehlenden 30 Plätze getroffen wird“, heißt es in einer Beschlussvorlage des Sozial- und Bauausschusses. Die Ortsgemeinde Klingelbach hat großes Interesse an der dauerhaften Platzierung einer Kita. Die Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung und Höhe der Nutzungsentschädigung macht sie von der Entscheidung abhängig, heißt es in der Beschlussvorlage des Sozial- und Bauauschusses. Es sollte also zeitnah entschieden werden, wo nach Ablauf der befristet genehmigten Gruppe im DGH Klingelbach der Bedarf dauerhaft gedeckt werden kann. Der Betriebsträger der Kita in Katzenelnbogen, die evangelische Kirchengemeinde, hat wegen der starken Belastung nicht beantragt, fünf Ausbauplätze zu ermöglichen.

Der Bau- und Sozialausschuss hat in seiner Sitzung im Januar folgende Beschlussempfehlung für den Rat erarbeitet, dem das Gremium nun zustimmte: „Der VG-Rat bestätigt den im Kindertagesstättenbedarfsplan sowie nach der Anmeldesituation dargestellten Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen im Kindergartenbereich. Da er sich mit der Kinderzahl in Klingelbach deckt, befürwortet der Rat, einen zusätzlichen Kindergarten in Klingelbach einzurichten.

Dem Angebot der Gemeinde auf Überlassung eines Baugrundstückes oder Beteiligung der Beschaffung einer Bestandsimmobilie wird zugestimmt. Mit der Ortsgemeinde ist über die Zahlung eines Baukostenzuschusses wie in Allendorf und Dörsdorf zu verhandeln. Neben dem Bedarf für die 30 Kitaplätze wird die Verwaltung beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu erstellen sowie Fördermöglichkeiten und Planungsgrundlagen für die Unterbringung des Zwergenlandes, aber auch für die in Katzenelnbogen eingerichtete Krippengruppe mit zu berücksichtigen. Da die jetzige Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus befristet bis 2020 genehmigt ist, soll die Planung und Umsetzung bis zum Ablauf der Genehmigung erfolgt sein.“

