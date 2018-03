33-Jähriger vermisst: In Limburg verliert sich seine Spur

Aus unserem Archiv

Limburg/Idstein

Seit dem frühen Sonntagmorgen (4. Februar) wird der 33-jährige Tobias Menges aus Idstein vermisst. Laut Mitteilung der Polizei verließ er gegen 2 Uhr eine Diskothek in der Elzer Straße in Limburg-Staffel. Er bestellte ein Taxi für die Heimfahrt, war dann aber beim Eintreffen des Wagens nicht mehr vor Ort. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Angehörige verständigten am späten Sonntagabend die Polizei. Seitdem fahndet die Limburger Kriminalpolizei nach dem 33-Jährigen. Alle bisher getroffenen Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten.