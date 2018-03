Zu viele Lkw: Grüne geben NRW die Schuld

Die Landesregierung im benachbarten Nordrhein-Westfalen ist offenbar schuld daran, dass massenhaft Lastkraftwagen über die B 9 durch die Stadtgebiete von Remagen, Sinzig und Bad Breisig fahren. Das will die Remagener Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erfahren haben.

So wie hier in Rolandswerth nutzen zwischen 800 und 1000 schwere Lkw pro Tag die B 9, obwohl auf rheinland-pfälzischem Gebiet für Nichtanlieger eigentlich ein Durchfahrtsverbot besteht. Remagens Grüne sehen die Schuld daran in NRW.

Foto: Christian Koniecki

Das seit vielen Jahren bestehende Durchfahrtsverbot für ortsfremde Lkw auf der B 9 zwischen der Landesgrenze und Bad Breisig kann ihrer Ansicht nach nicht durchgesetzt werden, weil sich die Landesregierung des Nachbarlandes dagegen sperrt. Frank Bliss, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Remagener Stadtrat, sagt: „Wir haben über unsere Ratskollegen in NRW bereits interveniert. Diese haben sich ihrerseits an die Düsseldorfer Landesregierung gewandt. Aber dort wird eine Sperrung der B 9 für den Durchgangsverkehr einfach nicht akzeptiert, weil man dann im eigenen Bundesland mehr Lkw-Verkehr auf der Straße befürchtet.“

Der verkehrspolitische Koordinator der Grünen im Remagener Stadtrat, Volker Thehos, und Bliss sehen deshalb zumindest auf absehbare Zeit keine Möglichkeit mehr, das Durchfahrtsverbot trotzdem erreichen zu können. Beide Kommunalpolitiker setzen sich seit Jahren gegen den Lkw-Lärm und die Gefahren der besonders nachts durch Remagen brausenden Lastwagen ein.

Tatsächlich besteht auf rheinland-pfälzischer Seite ein generelles Durchfahrtsverbot für Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen auf der B 9 zwischen der Landesgrenze und Koblenz. Dies betrifft solche Lastwagen, die im Kreis Ahrweiler nicht beheimatet sind und dort auch kein Ziel haben. Doch dieses Durchfahrtsverbot ist lediglich in Rheinland-Pfalz ausgeschildert, nicht in Nordrhein-Westfalen. Die Folge ist, dass die Polizei im Stadtbereich Remagen sowie der Nachbargemeinden keine Handhabe hat, einen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot zu verfolgen, da sich die Lkw-Fahrer spätestens vor Gericht stets herausreden können (wir berichteten).

„Hinzu kommt, dass auch die Mainzer Landesregierung im Verkehrslärm und den Unfallgefahren wegen der Massen von Lkw kein Problem sieht“, so der Grünen-Sprecher. In den teilweise gleichlautenden Schreiben des zuständigen Ministers wie auch aus dem Ahrweiler Landsratsamt werde sogar behauptet, dass der Schwerlastverkehr auf der B 9 anteilig gar nicht so hoch sei. Zu dem Problem der Lärmbelästigung in Rolandswerth, Rolandseck und im Kernstadtgebiet von Remagen sei aus Mainz und Ahrweiler gar keine Antwort gekommen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer sehen die Grünen-Politiker in der ab Juli geltenden bundesweiten Einführung der Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen. Sie könnte zu einer geringfügigen Reduzierung der rund 800 bis 1000 Lkw führen, die täglich zwischen Remagen und Bad Breisig unterwegs sind.

Mehr Sicherheit und weniger Lärm seien aber vor allem durch sehr viel mehr Geschwindigkeitskontrollen und durch bauliche Maßnahmen entlang der B 9 zu erwarten, die in der Summe auch eine Abschreckfunktion für Lkw-Durchfahrten hätten. Entsprechend fordern die Remagener Grünen nun mit Nachdruck den auch von der Bundesstraßenverwaltung geplanten Rückbau der B 9 zwischen Jahntunnel und südlicher Stadtgrenze.

Ebenso sollte die von den Grünen bereits seit zwei Jahren vorgetragene Anregung umgesetzt werden, an der Remagener Nordeinfahrt und an der Einmündung der Bergstraße auf der Bundesstraße einen Kreisel zu bauen.

Von unserem Redakteur Christian Koniecki