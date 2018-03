Zeitgemäß: Die Zünfte sind in Adenau nicht von vorgestern

Jahrzehntelang widmeten sich die historischen Adenauer Zünfte vornehmlich der Pflege ihrer jahrhundertealten Traditionen. Seit einiger Zeit aber geht es in der Gerberzunft, der Wollenweberzunft und vor allem in der mitgliederstärksten Hammerzunft um mehr als Repräsentieren. „Wir wollen die alte Tradition der Gründerväter wieder beleben“, erklärt Zunftmeister Peter Körtgen.

Der neue Zunftmeister, wie hier bei Peter Körtgen (rechts), erhält die Insignien der Hammerzunft: den Zunfthut und die Schärpe. Die Zunft hebt ihre wichtigen Dokumente in der Zunftlade auf, die Fahnen der drei Zünfte werden im Heimat- und Zunftmuseum in Adenau aufbewahrt. Sie werden bei offiziellen Anlässen wie zum Volkstrauertag, den Zunftkonventen oder bei Prozessionen mitgeführt. Foto: Werner Dreschers

Gegründet wurden die Adenauer Zünfte im 17. und 18. Jahrhundert als soziales Sicherungssystem für die Handwerkerkollegen und deren Familien. Als Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege kennt sich Bernd Schiffarth gut aus in Zunftgeschichte: „Das soziale Engagement war früher die treibende Kraft bei den Zünften. Man kümmerte sich um Witwen von Zunftgenossen und um die Lehrlinge.“

Der Zunftbrunnen am Dr. Creutz-Platz in Adenau zeigt (von oben) die Zeichen der Wollenweber-, Gerber- und Hammerzunft. Foto: Werner Dreschers

Den ersten Schritt von der eher dekorativen Traditionspflege zum aktiven Einsatz machten die drei Zünfte, als sie sich 2011 zu einer Zunftgemeinschaft zusammenschlossen um mit einem Zunftbrunnen am Pferdemarkt das Adenauer Stadtbild zu verschönern. Heute gilt das soziale Engagement vor allem dem Erhalt des Adenauer St.-Josef-Krankenhauses. So hat die Zunftgemeinschaft im Frühjahr Abbrucharbeiten im Krankenhausgebäude übernommen. Die alte Röntgenabteilung, der alte OP-Bereich und die frühere Bäderabteilung wurden abgerissen, nur die tragenden Wände blieben stehen. Lokale Unternehmen halfen durch das Bereitstellen von schwerem Gerät. „Innerhalb von zwei Wochen war alles erledigt,“ berichtet Schiffarth stolz. Als Vorsitzender des Fördervereins St.-Josef-Krankenhaus hat er mit den Zünften nun eine starke Gemeinschaft an der Seite. Das nächste große Projekt zur Unterstützung des Krankenhauses ist ein Benefizkonzert am Freitag, 9. März. Dann tritt das Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe am Nürburgring zugunsten des Adenauer Krankenhauses auf.

Bis dahin haben die Zünfte noch einiges an Organisations- und Planungsarbeit und Werbung zu leisten. Aber in der Zunftgemeinschaft ist jede Menge Sachverstand vertreten.

Während in alten Zeiten der Beruf darüber entschied, welcher Zunft man angehörte, wird das heute nicht mehr so eng gesehen. Aber eine kleine Rolle spielt es trotzdem noch. So findet nicht nur der Schmied und Tischler sondern jeder Handwerker aus dem Baugewerbe seine Heimat in der Hammerzunft. Mit 80 Mitgliedern ist sie die größte der drei.

Aber die Mitgliedschaft in den Zünften steht jedem offen. „IT-Experte, Beamter – jeder kann Mitglied werden,“ weiß Schiffarth.

Mancher Adenauer wird sogar Mitglied in zwei oder allen drei Zünften. „Manch einem war die reine Traditionspflege zu wenig,“ glaubt Schiffarth. Nun heißt es in den Zünften auch mitmachen, anpacken, gemeinsam erleben, wie etwas entsteht – das kommt bei vielen Adenauern gut an.

Von unserer Mitarbeiterin Gabi Geller