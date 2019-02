In Mayschoß hat am späten Freitagabend ein Wohnmobil gebrannt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fand sie eine Leiche, vermutlich eine Frau. Die Brandursache ist noch unklar.

