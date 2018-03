Unfallflucht: Unbekannter rammt Brücke zwischen Rech und Mayschoß

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem hochmotorisierten Fahrzeug ist es am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der B 267 zwischen Rech und Mayschoß gekommen.

Nur noch Schott ist der Pkw, der am Brückenbauwerk zwischen Mayschoß und Rech zerschellte.

Foto: PI Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ob der Fahrer des Unfallfahrzeugs verletzt wurde und wenn ja, wie schwer, ist unklar. Noch am Sonntag tappte die Polizei im Dunkeln, was die genauen Umstände anbelangt. Vom flüchtigen Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Wer von Rech Richtung Altenahr fährt, kennt diese Stelle: Im Bereich der Unterführung zwischen Rech und Mayschoß windet sich die Bundesstraße in einer S-Kurve durch das Tal. Erlaubt ist hier Tempo 50. Der bislang unbekannte Fahrer war mit seinem schwarzen C-Klasse Mercedes AMG, 475 PS stark, offenbar zu schnell unterwegs. Nach Ermittlungen der Polizei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die Brückenkonstruktion. Dabei wurde sein hochmotorisierter Pkw komplett zerstört. Auch die Brückenkonstruktion wurde beschädigt, jedoch nur oberflächlich.

Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, hatte sich der Fahrzeugführer bereits entfernt. Eine Suche blieb erfolglos. Allerdings waren im Fahrzeug mehrere Gegenstände zurückgelassen worden, die einen eindeutigen Hinweis auf den Fahrzeugführer zulassen. Die Polizei setzte mehrere Polizeihunde und einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein – ohne Erfolg.„Bei dem Versuch, den Fahrer möglichst schnell zu finden, ging es uns vor allem um den Schutz der Person“, begründete die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler den erheblichen Fahndungseinsatz. Man habe damit rechnen müssen dass der Fahrer, womöglich unter Schock stehend, verletzt das Auto verlassen habe. Schnelle Hilfe wäre in diesem Fall vonnöten gewesen.

Doch auch am Sonntag hatte die Polizei den Fahrer noch nicht ausfindig gemacht. Den Fahrzeughalter, ein 26-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler, trafen die Beamten an seiner Wohnanschrift nicht an. Von weiteren Insassen im Fahrzeug geht die Polizei nicht aus.

Nach Einschätzung von Frank Linnarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr, hatte der Fahrer noch Glück, dass er die Brückenkonstruktion frontal nur um wenige Zentimeter verfehlt hat. „Sonst wäre der Unfall wesentlich schlimmer ausgegangen“, vermutet er. Auch die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz: Sie musste auslaufende Bettriebsstoffen abbinden und an dem Wrack einen beginnenden Motorbrand unterbinden.

Von unserem Redakteur Frieder Bluhm