Rätselhafter Vorfall: 13-Jähriger am Bahnhof zusammengeschlagen

Fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzung mussten die Beamten der Kreisstadt-Polizei bis zum Sonntagmorgen aufnehmen. Besonders am Bad Neuenahrer Bahnhof ging es rund. Dort steht die Polizei wegen der Schlägerei zwischen einem 13-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher vor einem Rätsel.

Die Karnevalsumzüge verliefen noch gesittet ab. Erst danach ging es rund, besonders häufig im Festzelt am Bad Neuenahrer Bahnhof. Foto: dpa

Um Drogen und deren Bezahlung ging es offenbar in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr am Taxistand am Bad Neuenahrer Bahnhof. Ein 13-Jähriger (!) will mit einem der Täter hinter den Taxistand gegangen sein, „um die Sache zu klären“. Dort seien vier weitere junge Männer aufgetaucht, die den Jungen festhielten und durch Schläge und Tritte verletzten. Der 13-Jährige erlitt Platzwunden am Kopf und kam ins Krankenhaus. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

Weil er mit der Ex-Freundin des späteren Schlägers etwas getrunken hatte, wurde ein 18-Jähriger aus Wehr am Freitagabend im Festzelt am Bad Neuenahrer Bahnhof durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Ebenfalls durch einen Schlag mit der Faust ins Gesicht wurde ein 20-jähriger Sinziger in dem Zelt verletzt. Der Geschädigte konnte gegenüber der Polizei nur angeben, dass er urplötzlich und ohne Grund von einem anderen Mann angegriffen worden sei. Die Polizei überprüfte das Zelt, konnte aber nur zwei Zeugen ausfindig machen.

Der Streit um eine Frau war im dritten Fall Anlass für eine Schlägerei am Freitagabend im Zelt am Bad Neuenahrer Bahnhof. Ein 19-Jähriger aus Dedenbach erhielt zunächst einen Schlag gegen den Hinterkopf. Als er sich umdrehte, wurde er von einem zweiten Täter ins Gesicht geschlagen. Der Dedenbacher soll nach Angaben eines der Beschuldigten eine Freundin „angemacht“ haben. Beide Beteiligten waren betrunken. Der Geschädigte kam ins Krankenhaus

Um zwei Uhr am Sonntagmorgen kam eine 59-jährige Geschädigte zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Allerdings konnten die exakten Umstände der Tat, die sich in einer Bad Neuenahrer Gaststätte ereignet haben soll, nicht geklärt werden, weil die Frau stark betrunken war (mehr als zwei Promille).

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in der Landskroner Straße in Bad Neuenahr der 32-jährige Fahrer eines Transporters überprüft. Es gab deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Noch während der Kontrolle versuchte der Mann, Drogen zu entsorgen. Die Polizisten stellten etwas Haschisch sicher.

Ein der Polizei bestens bekannter 29-Jähriger aus Bad Neuenahr verschaffte sich am Freitagabend Zugang zur Wohnung seiner Ex-Freundin, indem er mit der Hand die Verglasung einer Terrassentür einschlug. Er flüchtete, bevor die Polizei an der Wohnung eintraf.

Ein Anwohner meldete der Kreisstadt-Polizei am Samstag ein streitendes Paar. Der Mann habe bereits eine Autoscheibe eingeschlagen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, bestätigte sich dies. Bei einem Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter hatte der stark alkoholisierte Mann mit der Faust eine Seitenscheibe vom Auto seiner Ex-Frau eingeschlagen.

Während der Karnevalszüge blieb es im Bereich der Polizei Adenau ruhig – erst danach ging es rund. So kam es in Kesseling zu zwei Körperverletzungsdelikten. In einem Fall schlugen sich mehrere Personen, nachdem sie sich zuvor beleidigt hatten. Hierbei wurden einige der beteiligten Personen verletzt. Im anderen schubsten sich zwei Personen. Dabei fiel ein Mann hin und verletzte sich leicht. Zudem hat in Kesseling ein betrunkener Jugendlicher mit der Faust die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Der Mann gestand die Tat vor Ort.

Auch in Reifferscheid gab es bei einer Karnevalsveranstaltung eine Körperverletzung. Auch hier schlugen sich nach einem verbalen Streit zwei Männer, die diverse Einrichtungsgegenstände des Veranstaltungsraums zerstörten. Die Umzüge verliefen laut Adenauer Polizei bis Sonntagnachmittag ohne besondere Vorkommnisse.

Gut besucht waren die Karnevalsveranstaltungen in den Rhein-Städten am Wochenende. Aber: Je mehr Alkohol im Spiel war, desto eher kam es zu Körperverletzungen, wie die Remagener Polizei berichtet. Das Auftreten aggressiver Personen machte den Polizisten ihre Arbeit dabei nicht leichter. In Remagen hat sich am Samstag eine Person aggressiv gegen andere Gäste einer Veranstaltung verhalten. Auch ein Hausverbot nützte nichts. Gegenüber der Polizei verweigerte der Mann die Angabe der Personalien, beleidigte die Beamten und verletzte einen von ihnen durch einen Tritt in den Unterleib. red