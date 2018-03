Neugestaltung: Bürger warnen vor Klotzbauten am Bahnhof

Es ist ein ehrgeiziger Anspruch: Das künftige Bahnhofsquartier soll als neues Entree die Liebe auf den ersten Blick für Bad Neuenahr entfachen. Mit moderner Architektur auf dem jetzigen Schotterparkplatz, mit einem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz, mit neuer Verkehrsführung und mit einem Inklusionshotel auf dem Gelände des jetzigen Max-Meier-Parks. Wie die Pläne des wichtigen städtebaulichen Projektes bei den Bürgern ankommen, zeichnete sich bei der Informationsveranstaltung im Rathaus ab.

Von Skepsis bis zu Neugier und Freude auf neue urbane Silhouetten war an Reaktionen alles dabei bei dieser ersten Begegnung mit der Zukunft. Mit Piet Sellke moderierte eine aus der Bürgerbeteiligung zum „Neubau Twin“ bekannte Stimme die Veranstaltung, die zu einem frühen Zeitpunkt Meinungen und Anregungen abfragte, die in den Gestaltungs- und Investorenwettbewerb für die Neubauzonen einfließen sollen. Denn die Frage, wie die künftigen Gebäude mit dem historischen Bahnhofsgebäude harmonieren und wie sie wirken werden, wühlt auf. Da gibt es zum Beispiel die Befürchtung, dass im Westen, wo einst eine Grünfläche war, ein futuristischer Block die Sicht nimmt. Andere fühlen sich von einem Inklusionshotel samt möglichem Parkdeck umzingelt.

Dass despektierlich immer von Blöcken und Kisten die Rede ist, registrierte der Erste Beigeordnete Detlev Koch mit Unverständnis. „Wir haben die Denkmalbehörden im Boot, mit denen Einvernehmen herrscht. Der erklärte Wille ist: ein schönes Entree. Und Stadtplaner Alfred Bach ergänzte dazu: „Hier soll Architektur dominieren und nicht Baumasse.“ Es gab aber auch Ermutigung aus den Reihen der Bürger, moderne und urbane Architektur zu wagen und nicht in „verschnarchter Kuratmosphäre“ zu verharren. Auch Axel Ritter, seines Zeichens selbst Architekt und ehemaliger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt, meldete sich zu Wort mit dem Hinweis darauf, dass es eine Kunst ist, Tradition und Moderne zu kombinieren und dass eine gelungene Architektur in diesem Sinne Bad Neuenahr auszeichnen kann. Er machte außerdem einen erneuten Versuch, den kreisrunden Pavillon am Max-Meier-Park zu retten. „Kann man ihn nicht in das Inklusionshotel integrieren, zum Beispiel als Foyer?“ fragte er.

Der vom Beigeordneten Detlev Koch als alternativlos bezeichnete Abbruch des Pavillons löste vor allem bei den anwesenden Vertretern der Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt Kopfschütteln aus. Der markante Zeuge aus der Baukultur der 50er-Jahre, der von der Generaldirektion Kulturelles Erbe nicht mehr als Denkmal gesehen wird, liegt auch Marion Morassi von der Partei Die Linke am Herzen: „Vielleicht sollte man es dem Investor überlassen, ihn als Entree zu erhalten. Er könnte beispielsweise bei der Landesgartenschau dem Ticketverkauf dienen“, schlug Morassi vor.

Ein weiterer Fokus lag auf dem Inklusionshotel und seiner Definition. Koch erklärte, dass hier beeinträchtigte Menschen einen Arbeitsplatz finden sollen und dass das Inklusionshotel ein gesetztes Thema der Landesgartenschau ist. Die Fragen von heimischen Gastronomen nach der Zimmerzahl oder nach dem Ausstattungsstandard konnten nicht beantwortet werden, da für dieses Projekt ein Investorenwettbewerb läuft. Erwartet wird ein Inklusionshotel, das seinen Namen auch verdient und keine Mogelpackung mit behindertengerechten Zimmern, die auch andere Hoteliers in der Stadt vorhalten könnten.

Die gut besuchte Präsentation der Planung gab der Stadt wichtige Anhaltspunkte für die Wettbewerbsplanung auf den Weg.

