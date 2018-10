„Wir nehmen leider keine neuen Patienten mehr an“. Solche Aussagen sind inzwischen die Regel in dramatisch unterversorgten ländlichen Regionen. Noch gehört der Kreis Ahrweiler nicht dazu. „Doch in fünf bis zehn Jahren werden wir nicht mehr die ambulante Versorgung haben, über die wir jetzt hier verfügen“, so Dr. Michael Berbig, Vorsitzender des Ärztenetzwerks Mittelahr. Deshalb freut er sich besonders darüber, dass der Kreis Ahrweiler den Zuschlag für das vom Bund geförderte Projekt „Hand in Hand“ bekommen hat. Damit hätte der Kreis Ahrweiler vorgesorgt, sollte der Ärztemangel in Zukunft noch schlimmer werden.

Das Projekt soll ländliche Arztpraxen entlasten und unnötige Krankenhauseinweisungen verhindern. Es überträgt ärztliche Tätigkeiten auf praktisch und akademisch ausgebildete Pflegeexperten, die sogenannten Advanced Practice Nurses. In einer ausgewählten ländlichen Region ...

Lesezeit für diesen Artikel (337 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

