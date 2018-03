Ein Rempler genügte und sie rasteten aus: Zwei junge Männer (17, 22) aus dem Landkreis Ahrweiler zettelten binnen eines Monats drei Schlägereien an. Im Sinziger Schlosspark. Am Güterbahnhof in Remagen. Vor einer Kneipe in Bad Breisig. Jetzt muss sich das Prügel-Duo vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Ein schwieriger Fall für alle Prozessbeteiligten. Denn: Die beiden gelten als Intensivtäter, sind trotz ihres jungen Alters mehrfach vorbestraft – und bereits an vielen Maßnahmen von Jugendämtern und Gerichten gescheitert. Als einer von ihnen über seinen Drogenkonsum plauderte, sorgte der Vorsitzende Richter mit einer sarkastischen Bemerkung für Schmunzeln im Gerichtssaal.

Am ersten Prozesstag haben die beiden erst stundenlang ihre Biografien geschildert, dann die angeklagten Taten größtenteils eingeräumt – und sich letztlich sogar bei zwei ihrer Opfer entschuldigt. Ein nahezu vorbildliches ...

Lesezeit für diesen Artikel (529 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.