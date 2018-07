Gleich drei Jubiläen gibt es für den emeritierten Weihbischof Dr. Alfred Kleinermeilert in diesem Jahr. Er vollendet sein 90. Lebensjahr, vor 50 Jahren wurde er zum Weihbischof im Bistum Trier ernannt, und vor 65 Jahren ließ er sich in Rom zum Priester weihen. Obwohl er dies am 17. Juni schon im Hohen Dom zu Trier gefeiert hat, war es sein ausdrücklicher Wunsch, dies auch in seiner Heimat mit alten Weggefährten und Freunden zu tun.

Die Gläubigen feierten in der Antweiler Pfarrkirche St. Maximin eine Festmesse zu Ehren des Jubilars, die von den Kirchenchören der Pfarreiengemeinschaft aus dem Adenauer Land gestaltet wurde. Bernd Prämassing, Küster ...

Lesezeit für diesen Artikel (497 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.